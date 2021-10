Dominique Persoone vs. Seppe Nobels: wie haalt laatste finaleticket 'Snackmasters' binnen?

In de tweede en laatste halve finale van 'Snackmasters' schotelt Koen Wauters halve finalisten Dominique Persoone en Seppe Nobels een klein venijn voor: Duyvis Crac-a-Nut, pindanoten met een krokant, kruidig korstje met paprikasmaak.

Dominique Persoone is één van de beste chocolatiers ter wereld en een absolute krak in zijn vakgebied. Maar Dominique volgde ook een koksopleiding en draait zijn hand niet om voor een zoute snack. Aan de andere kant van de ring: groentechef Seppe Nobels. In de kwartfinale won hij met zijn bioburger de verbeten strijd van Sofie Dumont.

Terwijl Seppe met zijn sous chef Xavier bij een Oosterse specerijenwinkel zijn ingrediënten gaat halen, kiezen Dominique en zoon Julius voor een industriële aanpak en doen zij hun inkopen bij een horeca groothandel.

Na een dag hard zwoegen, besluit Dominique er even de stekker uit te trekken en bezoekt hij zijn favoriete tattooeerder. Hij vereeuwigt namelijk alle grote momenten in zijn leven met een tattoo en daar hoort 'Snackmasters' natuurlijk ook bij. Dominique laat een afbeelding van Seppe met daaronder 'loser' in zijn nek tatoeëren. Zoon Julius filmt het gebeuren en stuurt het door naar Seppe die vol ongeloof reageert: 'Nee! Tu te fous de ma gueulle?! Dit kan niet, dat is bullshit! Godverdomme, vuile hond! Dat is gene gewone!'

De zenuwen zijn strak gespannen tijdens de cook off in het Nederlandse Zaandam. Welke topchef maakt de beste replica van deze borrelnootjes met paprikasmaak? En wie stoot als laatste door naar de finale en staat volgende week tegenover Marcelo Ballardin voor de titel van 'Snackmasters 2021'?

'Snackmasters at Home'

Meteen na de aflevering maakt Loïc Van Impe thuis-versies van de snacks in de VTM GO Exclusive 'Snackmasters at Home'. Het worden leuke, korte recepten die voor iedereen haalbaar zijn. De afleveringen van 'Snackmasters at Home' zijn meteen na elke aflevering van 'Snackmasters' te bekijken op VTM GO.

'Snackmasters', maandag 4 oktober om 20.35 uur bij VTM. De afleveringen van 'Snackmasters' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.