Documentaire 'Misha and the Wolves' zondag op Canvas

Na 50 jaar gezwegen te hebben, kwam de Amerikaans-joodse Misha Defonseca in het begin van de '90 naar buiten met haar onwaarschijnlijke levensverhaal. In haar boek 'Misha: A Mémoire of the Holocaust Years' vertelde ze hoe ze als zevenjarige in België bij een katholiek gezin moest onderduiken voor de Nazi's.

Omdat haar pleeggezin haar slecht behandelde, ging ze op de vlucht. Ze zwierf vier jaar door Europa en overleefde van haar zevende tot haar elfde in de bossen, samen met een roedel wolven. Haar memoires werden een bestseller, vertaald in verschillende landen en zelfs verfilmd. Maar een breuk met haar uitgeefster Jane Daniel gooide roet in het eten. Daniel ging immers op onderzoek uit. Een waargebeurd mysterie ontvouwt zich in deze bijzondere documentaire, met een reeks personages die afzonderlijk stukjes van de puzzel onthullen van dit vreemder-dan-fictie-verhaal.

Deze documentaire van regisseur Sam Hobkinson is een Brits-Vlaamse productie van Arts Alliance Productions in coproductie met Las Belgas en met de steun van het VAF (vooraankoop Canvas). 'Misha and the Wolves', zondag 7 november om 21.45 uur op Canvas en op VRT NU.