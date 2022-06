Documentaire 'All-In' zondag op Canvas

Documentairemaker Volkan Üce volgt in het Ensorgenomineerde 'All-In' twee timide jongens die voor het eerst gaan werken in een all-inclusive hotel aan de Turkse kust.

Ismail is 18 en gestopt met school om geld te verdienen voor zijn familie. Hij droomt van een baan als kapper maar wordt aangenomen als keukenhulp. Hakan is 25 en de jongste van twaalf kinderen. Ook hij is gestopt met zijn studies en hoopt in het hotel zijn sociale angst te overwinnen. Hij wordt aangesteld als badmeester in het aquapark van het hotel.

In een wereld van kleurrijke zwemoutfits, overdadige buffetten en verholen machtsrelaties, ontdekken ze geleidelijk aan de mogelijkheden om vooruit te komen in het leven. Maar al snel doet de kennismaking met het westerse toerisme hen de vraag stellen: welke dromen zijn het echt waard om na te jagen?

Een documentaire van Volkan Üce, geproduceerd door Cassette for timescapes in coproductie met Canvas en met de steun van het VAF.

Uitzending op zondag 12 juni omstreeks 22.00 uur op Canvas en op VRT NU.