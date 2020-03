Dit zijn de nieuwe singles van 'First Dates'

Het eerste Vlaamse 'First Dates'-restaurant is geopend op En. Elke week leren de kijkers een diverse groep singles kennen, op zoek naar de ware liefde. De zenuwen en kriebels die gepaard gaan met zo'n eerste afspraakje zijn heel herkenbaar.

Bijgestaan door de vaste restaurantstaf leren de singles elkaar tijdens een romantisch etentje beter kennen en laten ze in hun hart kijken, in de hoop dat de vonk overslaat. Na hun First date beslissen de singles of ze elkaar opnieuw willen ontmoeten voor een tweede afspraakje. Schiet Cupido raak… of mist hij zijn doel?

Patrick (54) uit Antwerpen (maandag 23 maart)

Patrick is 54 jaar en afkomstig uit Antwerpen. Bij het binnenstappen van het restaurant krijgt hij meteen complimentjes van serveuse Leena, omdat hij er zo stralend uitziet. Patrick werkt al ruim 30 jaar voor Sensoa rond het thema 'Hiv'. Dat ligt hem nauw aan het hart; Patrick is zelf seropositief sinds 1985. Hij getuigde daar eerder al over in het Canvas-programma 'Voor de Mannen' van Xavier Taveirne.

Shauni (23) uit Kruibeke (maandag 23 maart)

De 23-jarige Shauni uit Kruibeke is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, en dat mag letterlijk worden begrepen; Shauni doet aan thaiboksen in haar vrije tijd. Ze omschrijft zichzelf als een meisje-meisje dat verzorgd voor de dag wil komen, en ze denkt dat ze niet zo'n gemakkelijk karakter heeft. Shauni hield als kind al van kattenkwaad en heeft best wat pit nodig in haar leven. Haar ideale date is een machotype en een vlotte prater, zoals Toby Alderweireld. Date Brent is net als Toby Alderweireld een voetballer, dus wie weet geeft dat alvast de nodige vonken.

Kevin (25) uit Antwerpen (donderdag 26 maart)

De 25-jarige Kevin is een vrolijke barman uit Antwerpen. Hij vindt dat hij best wild en aanwezig kan zijn, daarom zoekt hij een vrouw die hem kan temmen en hem tot rust kan brengen in het leven. Het is zijn grote droom om comedian te worden. Momenteel werkt hij als barman en houdt hij zich bezig met vloggen. Zijn ideale vrouw is open en sociaal.

Alex (65) uit Houthalen (donderdag 26 maart)

De 65-jarige Alex uit Houthalen is een rijkswachter op rust. Hij staat positief in het leven, ook al heeft hij al heel wat meegemaakt. Zo leerde Alex zijn volwassen zoon pas op 63-jarige leeftijd kennen (wat hem prompt vader én grootvader maakte) en is hij mantelzorger voor zijn moeder. Ook date Gerda is door het leven niet gespaard. Gerda overwon borstkanker en ging door een scheiding. Toch staan beiden goedlachs in het leven en hopen ze de liefde een nieuwe kans te geven.

'First Dates', elke maandag en donderdag om 21.25 uur op Eén en op Eén via VRT NU.