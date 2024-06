Dit zijn de hoogtepunten van Pickx+ in juni

De baseline die Pickx+ uitdraagt, is geen lege belofte. Met talloze internationaal gelauwerde series en films, straffe eigen producties, kwalitatieve evenementen en de meest verrassende shows, houdt Pickx+ ook dit voorjaar de kijkers op het puntje van hun stoel.

'Musette' - Tour de Suisse

Zondag 9 juni - zondag 16 juni, omstreeks 20.00 uur

Zondag 9 juni 2024 is het kort na de middag eindelijk weer zo ver. Voor de 87ste keer staat de top van de wielersport aan de startstreep van de Ronde van Zwitserland. Titelverdediger Mattias Skjelmose neemt het op tegen o.a. Richard Carapaz, Egan Bernal, Lenny Martinez, João Almedia, Enric Mas en Tom Pidcock. Onder meer Maxim Van Gils, Arnaud De Lie en Thibau Nys vertegenwoordigen ons land in deze rittenkoers. De Ronde van Zwitserland wordt doorgaans beschouwd als een goede voorbereiding op de Tour de France, maar het is voor de wielerliefhebber vooral een puur genot om naar te kijken. Idyllische landschappen en sterke talenten gaan hand in hand. Goede klimmers hebben hier een streepje voor, al biedt het gevarieerd parcours voldoende kansen voor sprintspecialisten.

Gedurende de volledige wedstrijdweek heeft de wielerfanaat een vaste afspraak op Pickx+ omstreeks 20.00 uur voor de highlights van de dagetappe. In het programma 'Musette' is een gebalde samenvatting te zien van de hoogtepunten van die dag. Ook in de nachtprogrammering wordt het herhaald.

'Ever After'

Vrijdag 14 juni 2024, 20.30 uur

Anna heeft besloten haar huwelijk met Enrico na 11 jaar stop te zetten. Ze neemt haar koffers en vertrekt, maar ze heeft duidelijk niet het juiste moment gekozen. Exact op die dag heeft Enrico een verrassingsfeest georganiseerd om haar verjaardag te vieren. Anna zit voor een laatste avond gevangen in haar leven. Om haar ex-man in wording niet te vernederen, gaat ze akkoord en is ze aanwezig op het feest. Ook haar zoon Pietro wil ze niet te kwetsen met haar afwezigheid want hij staat haar al op te wachten met een 'Verrassing!'.

'Cops'

Zondag 23 juni 2024, 19.30 uur

In het zeventiende seizoen van de politieserie kijkt de kijker mee over de schouder van de Amerikaanse agenten en sheriffs op patrouille. Tijdens hun shift gaan ze op zoek naar dieven, drugsdealers, sekswerkers, geweldplegers en iedereen die zich aan de verkeerde kant van de wet bevindt.

'Fresh Festivals'

Woensdag 26 juni 2024, 20.30 uur

Op de eerste rij staan bij de grootste festivals? En dat zonder ticket? Dankzij Fresh Festivals kan het. In het enige tv-programma gewijd aan Belgische én internationale festivals, nemen Steffi Vertriest en Charlotte Leysen de kijker mee op pad. De dames snuiven de sfeer op, zowel op de festivalweide als backstage en doen exclusieve interviews met verschillende artiesten.

'Fifteen Love'

Donderdag 27 juni 2024, 21.30 uur

In het rijtje series die de wenkbrauwen doen fronsen, is ook 'Fifteen Love' te vinden. Justine Pearce, 17 jaar en aan de top van de tenniswereld, raakt verwikkeld in een complexe situatie met haar trainer waar geen van beiden ongeschonden uitkomen. De serie neemt de kijker mee van Wimbledon tot de French Open en brengt zowel de glorie als de ellende van de tenniswereld in beeld. Intense fysieke en mentale druk, topsport, vertrouwen, macht en obsessie, het kijken van 'Fifteen Love' belooft een emotionele rollercoaster te worden. Vanaf donderdag 27 juni is te zien op Picxk+ wat er verloren kan gaan als je alles doet om te winnen...

'Saw X'

Donderdag 27 juni 2024, 20.00 uur

John Kramer (Tobin Bell) is terug in 'Saw X', dat een kersvers en ijzingwekkend hoofdstuk in het verhaal inluidt. Dit keer is het Jigsaws meest persoonlijke spel ooit. Na 'Saw I' reist John naar Mexico in de hoop dat een experimentele behandeling hem van kanker zal genezen. Maar wanneer hij ontdekt dat de organisatie een oplichterij is, zint hij op wraak. Zijn valstrikken zijn ingenieuzer en gruwelijker dan ooit tevoren... Niemand bedriegt John Kramer zonder gevolgen.

'Pizza Boys: World Cup Adventure'

Zaterdag 29 juni 2024, 19.30 uur

Jez en leuz, beter bekend als The Pizza Boys, zijn terug on the road! Met hun trouwe 'Smokey Pete' trekken ze op avontuur. Een inspirerende reis, die twee van hun favorieten combineert: eten en rugby. Toeterend gaan ze op prospectie langs de bruisende Franse steden waar Wales zal spelen in de Rugby World Cup groepsfase wedstrijden. Na Bordeaux, Nice, Lyon en Nantes eindigen ze in Parijs voor de finale. Het duo trekt langs historische stadions en de meest idyllische straatjes, maar cafécultuur, geweldige restaurants en verbluffende kraampjes met street food kunnen natuurlijk niet ontbreken. Elk avontuur sluiten ze af met een unieke pizza, gecreëerd met hun kersverse kennis en culinaire inzichten. Iedereen - van de beste chefs tot de voedselproducten - wordt uitgenodigd voor een waar pizzafeestje waarop eten en rugby gevierd wordt.