Dit zie je woensdag 6 mei bij VTM en Vitaya

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en Vitaya voor morgen, woensdag 6 mei.

Highlights bij VTM:

Om 20.00 uur moet Sara (Veerle Baetens) van Simon (Gert Winckelmans) uitzoeken hoe modehuis Présence 10 procent extra winst kan realiseren, maar daarvoor moet ze de cijfers te pakken krijgen. Alexander (Kürt Rogiers) stelt zich echter ongenadig hard op.

Om 20.35 uur gaat Staf Coppens in de laatste aflevering van 'Dat Belooft Voor Later' niet op stap met drie, maar met zes kinderen: tweelingen Mila & Maroo, Alana & Robin en Ymen & Arwen. Staf zorgt ervoor dat de kids de tijd kunnen stoppen en hij test wie van de twee het meest nieuwsgierig is.

Highlights bij Vitaya:

Door de coronacrisis moeten velen helaas een huwelijksfeest missen deze maand, maar om de pijn te verzachten is mei de bruidsmaand bij Vitaya. Woensdag is er om 20.35 uur de Amerikaanse komedie 'Table 19' uit 2017. De hoofdrol is voor Anna Kendrick, vooral bekend van 'The Twilight Saga'. Zij speelt Eloise, die haar felbegeerde rol als bruidsmeisje in rook ziet opgaan als ze vlak voor de bruiloft van haar beste vriendin gedumpt wordt door de getuige van de bruidegom. Terwijl ze eerst aan de hoofdtafel zou zitten, moet ze nu plaatsnemen tussen andere gasten die eigenlijk niet welkom zijn aan de gevreesde laatste tafel met nummer 19. Schuift ook mee aan tafel: Lisa Kudrow, wereldberoemd tot het einde der tijden door haar rol als Phoebe in friends.