Dit zie je woensdag 29 april bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, woensdag 29 april.

Highlights bij VTM:

Om 20.00 uur is er de vijfde aflevering van de telenovelle 'Sara': tijdens de afwezigheid van Simon (Gert Winckelmans) probeert Sara (Veerle Baetens) de zaken op kantoor te beredderen. Dat wordt meteen een hele uitdaging wanneer ze een belangrijke klant over de vloer krijgt. De o zo onzekere Sara krijgt even later helemaal tegen haar verwachtingen in, mannelijke aandacht.

In 'Dat Belooft voor Later' om 20.35 uur, ontmoeten de kinderen Marcel, Babette en Eloïse een wel zeer buitenaards wezen. Staf Coppens schakelt ook Guga Baúl in om de drie beet te nemen.

Om 21.40 uur is voetballer Dennis Moerman (Oscar Willems) op missie in de fictiereeks 'Spitsbroers': hij wil een dikke transfer en reist met zijn makelaar en Ibi (Gökhan Girginol) af om een overstap te tekenen. Met twee andere personages gaat het minder goed: Nina (Lynn Van Royen) heeft het ontzettend moeilijk en wil niemand zien. En spits Roel (Louis Talpe) laat zich helemaal gaan.