Dit zie je woensdag 22 april bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor woensdag 22 april op een rijtje.

WOENSDAG 22 APRIL

Highlights bij VTM:

Staf Coppens zorgt in 'Dat Belooft Voor Later', nu woensdag om 20.35 uur, dat de kinderen Margaux, Maxime en Julia de job van hun leven krijgen: dierenarts-assistent. Staf test ook of de 6-jarigen zenuwpezen zijn door hen te laten stilzitten. En bij VTM krijgen de drie dan weer te maken met een sanitair probleem.

Na 'Spitsbroers' om 21.35 uur is er de 'Telefacts'-reportage Conspiracy files: vaccine wars. Terwijl de strijd tegen het coronavirus nog volop gaande is, begint er een andere. Die over de verplichte vaccinaties. Wereldwijd vrezen honderdduizenden mensen dat vaccins net ziek maken. Komen ze terecht op voor hun vrijheid? Of bedreigen ze zo de gezondheid van ons allemaal?

Highlights bij Q2 en Vitaya:

Tien jaar geleden vond de grootste olieramp in de Amerikaanse geschiedenis plaats. In de Golf van Mexico was er een ontploffing op het booreiland 'Deepwater Horizon', waarbij elf mensen het leven lieten en miljoenen liters olie in de zee terechtkwamen. Q2 brengt ter herinnering van de olieramp om 20.35 uur de film 'Deepwater Horizon', met Mark Wahlberg in de hoofdrol.

Bij Vitaya is er om 20.35 uur het romantisch drama 'Eat Pray Love', waarin Oscarwinnaars Julia Roberts en Javier Bardem de hoofdrollen vertolken. In de film besluit Liz na haar scheiding de wereld rond te reizen op zoek naar lekker eten, spiritualiteit en de ware liefde.

Highlights bij VTM GO:

Spanning ten top met de Walter Presents-reeks 'Night & Day' ('Nit i dia'), waarvan de volledige twee seizoenen beschikbaar zijn op VTM GO. In de Spaanse thrillerreeks raakt een gerechtsdokter betrokken in de zoektocht naar een seriemoordenaar.