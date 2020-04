Dit zie je vrijdag 3 april bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor vrijdag 3 april op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Morgen krijgt Qmusic-dj Vincent Fierens van 9.00 tot 12.00 uur het gezelschap van Jonas Van Geel in 'Blijf In Uw Kot'. Die laatste kreeg vandaag een stevige uitdaging van Koen Wauters: 'Ik heb voor Kevin De Bruyne als virtuele gast gezorgd. Voor wie ga jij morgen zorgen?'. Matthias Schoenaerts werd geopperd, dus morgen zien de VTM-kijkers of het Jonas zal lukken om hem te strikken. Verder in 'Blijf In Uw Kot': Red Flame Tessa Wullaert, Sven De Ridder én Ingeborg.

‘s Avonds is er om 20.35 uur de actiekomedie 'Spy', met Melissa McCarthy (als Susan Cooper) in de hoofdrol. Susan is een analist bij de CIA. Als haar partner plotseling verdwijnt en een andere topagent in opspraak komt, ruilt ze haar kantoorbaan voor die van infiltrant. Ze begeeft zich in de wereld van een dodelijke wapenhandelaar.

Highlights bij de andere tv-zenders:

Iedereen kan morgen om 20.35 uur afstemmen op Q2 voor de vijfde film in de 'Avengers'-reeks: 'Captain America: the First Avenger'. De jonge soldaat Steve Rogers (gespeeld door Chris Evans) moet aan experimenten deelnemen voor het Amerikaanse leger, het zogenaamde 'Super Soldier'-programma. Wanneer het experiment wordt stopgezet, besluiten ze Steve te gebruiken om het imago van het Amerikaanse leger te verbeteren.

Wie een jonge Bruce Willis én Cybill Shepherd wil zien, kan vanaf morgen afstemmen op CAZ. De zender brengt elke weekdag om 18.55 uur een aflevering van het derde seizoen van de Golden Globes-winnende comedyreeks 'Moonlighting'.

Highlights bij VTM GO:

De Walter Presents-reeks 'Locked Up' ('Vis a Vis') heeft een gepaste titel in deze coronatijden. Wie wil bingen, kan de volledige drie seizoenen van de Spaanse HBO-succesreeks bekijken op VTM GO. 'Locked Up' gaat over een jonge vrouw die in de gevangenis belandt nadat ze geld verduisterde in opdracht van haar vriend. Ze moet zien te overleven in een wrede en gevaarlijke nieuwe omgeving.