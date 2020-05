Dit zie je maandag 11 mei bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM, VTM GO en de andere zenders van DPG Media voor maandag 11 mei 2020.

Highlights bij VTM:

Om 20.35 uur is er 'Liefde voor Muziek'. In deze voorlaatste aflevering drukken André Hazes, Regi, Karen Damen, Gene Thomas, Peter Vanlaet en Tom Dice & Kato Callebaut van The Starlings hun stempel op de songs van Sean Dhondt.

Er waait een wind van hoop door de laatste aflevering van 'Helden van Hier: Corona'. In de slotaflevering om 21.45 kunnen de hulpverleners eindelijk ademhalen: COVID-afdelingen worden afgebouwd en het normale leven wordt voorzichtig weer aangevat. Alle spilfiguren blikken terug op de meest intense weken van hun leven en krijgen een onvergetelijk eerbetoon.

Highlights bij de andere zenders:

Bruidsmaand bij Vitaya! Om 20.35 uur is er de romantische komedie 'Made of Honor' uit 2008. In de hoofdrol? Patrick – 'McDreamy' – Dempsey als de verstokte rokkenjager Tom Bailey.

CAZ 2 brengt sinds vorige week elke maandag om 20.40 uur vier afleveringen van het vijfde seizoen van Prison Break. Michael Scofield blijkt nog in leven te zijn. Maar wat doet hij in de gevangenis van Jemen? Dat probeert zijn broer Lincoln Burrows te ontdekken. Het volledige seizoen is ook te bekijken op VTM GO.

Highlights bij VTM GO:

Vanavond om 19.50 uur stellen Dina Tersago en An Lemmens boeren Tristan, Dries en Bart voor in de tweede oproepaflevering van 'Boer zkt Vrouw - Home Sweet Home' bij VTM. Wie de aflevering mist, kan deze erna meteen ook bekijken op het gratis platform VTM GO.