Dit zie je in december op Streamz en Streamz+

Foto: © BNNVARA 2020

In 'Red Light' spelen Carice van Houten ('Game of Thrones'), Halina Reijn ('Instinct') en Maaike Neuville ('De Dag') drie vrouwen met heel verschillende achtergronden wiens levens vervlochten raken.

Sylvia, een prostituee vertolkt door Carice, werkt in een bordeel met haar vriend en pooier, Esther, gespeeld door Halina, is een bekende sopraanzangeres uit een welgesteld milieu en Evi, vertolkt door Maaike, is een gedreven politieagente die een grote zaak probeert te combineren met haar gezinsleven.

'Red Light'

Vanaf 4 december, elke week een nieuwe aflevering in Streamz en Streamz+.

Ze komen terecht in de gevaarlijke en intrigerende wereld van mensensmokkel, prostitutie en uitbuiting in Antwerpen en Amsterdam. Gaandeweg komen de absolute tegenpolen erachter hoezeer ze elkaar nodig hebben om hun problemen op te lossen.

'D5R' seizoen 8

Vanaf 18 december doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

De vrijheid van het studentenleven zorgt in 'D5R' voor spanningen bij Amber (Jamie-Lee Six), Kyra (Liandra Sadzo), Leyla (Angela Jakaj), Wout (Sander Provost) en Vincent (Thijs Antonneau): samenwonen met je lief, andere verwachtingen in een relatie, slechte schoolresultaten en flirtende uitwisselingsstudenten. Ze zoeken niet alleen hun persoonlijke grenzen op, maar tasten ook die van hun vriendschap af.

'The Minister'

Vanaf 3 december doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Aan de macht, maar niet onder controle te houden. Ólafur Darri Ólafsson ('Trapped') speelt de hoofdrol in dit achtdelige politiek drama over een populaire premier met een bipolaire stoornis. Benedikt Ríkardsson is een politiek buitenbeentje. Hij noemt zich een gouderlijke IJslandse burger die niet geïnteresseerd is in macht. Maar net door zijn radicale politieke standpunten is het net in de positie dat het IJslandse volk hem plaatst. Wat ze niet weten is dat hij leidt aan een bipolaire stoornis. Ministers en medestanders proberen deze stoornis in hun voordeel te gebruiken. Maar daarmee brengen ze de stabiliteit van de regering en hun privélevens in gevaar.

'Euphoria Special Episode'

Vanaf 5 december doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

2020 is een rotjaar, maar HBO kan het einde van het jaar wel eens omtoveren in een feestje. Fans van 'Euphoria' moeten nog zeker wachten tot 2021 voor een nieuw seizoen van hun favoriete show, maar krijgen in december toch al het beste Sinterklaascadeau ooit: twee gloednieuw speciale afleveringen! Daarin volgen we Rue (Zendaya), jongste winnares van een Emmy voor Beste Actrice (ooit!) nadat ze werd achtergelaten door Jules in een treinstation. In deze eerste speciale aflevering staat het einde van het jaar centraal. Ook Rue viert immers Kerstmis.

'Atlantic Crossing'

Vanaf 17 december doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Noorwegen maakt nu ook prestigieus topdrama. Scandinavië geldt al een tijdje als een keurmerk voor internationale topseries. Noorwegen bleef evenwel redelijk afwezig in de toplijstjes, maar daar komt met 'Atlantic Crossing' eindelijk verandering in. Gebaseerd op waargebeurde feiten en met Sofia Helin ('The Bridge') en Kyle MacLachlan ('Twin Peaks') in de hoofdrollen geeft deze serie een nieuwe kijk op de Noorse kroonprinses Märtha die tijdens WOII de Nazi’s ontvluchtte om nadien uit te groeien tot een invloedrijk persoon in de wereldpolitiek. Tijdens de periode dat ze in het Witte Huis woonde met haar kinderen, ontwikkelde ze een sterke band met de toenmalige president van de Verenigde Staten, Franklin D. Roosevelt. Ze overtuigde hem om Noorwegen en Europa ter hulp te schieten, terwijl het Amerikaanse publiek zich op dat moment duidelijk kantte tegen deelname aan een nieuwe wereldoorlog.

'Dolittle'

Vanaf 3 december doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Iron Man wordt dierenvriend. Weg met dat blikken pak, bye bye The Avengers, Robert Downey Jr. heeft in deze familiefilm zijn superheldvrienden ingelost voor dieren. Downey Jr. kruipt in de huid van John Dolittle, een arts en avonturier die alle dierentalen van de wereld spreekt. Als koningin Victoria plots ernstig ziek wordt, trekt Dolittle met zijn beestenbende per boot naar een nog onontdekt eiland op zoek naar een nog nooit geplukte vrucht. De start van een 'Pirates of the Caribbean'-achtig avontuur boordevol spannende momenten, pratende dieren en grappige toestanden. Oh ja, er verschijnt ook nog een draak aan de horizon. Familieplezier ten top!

'The Invisible Man'

Vanaf 10 december doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Constante onzichtbare dreiging. 'The Invisible Man' is gebaseerd op de sciencefictionroman van de Britse schrijver H.G. Wells uit 1897 die al meermaals werd verfilmd. De meest recente versie was nog Paul Verhoevens 'Hollow Man', maar deze 'The Invisible Man' is toch van een ander niveau. Vanaf het begin tot het zenuwslopende en verrassende einde zit je met deze film op het puntje van je stoel. Dat is voor een groot stuk te danken aan wat je juist niet ziet op je scherm, maar ook door een zoveelste steengoede vertolking van Elisabeth Moss ('The Handmaid's Tale'). Een absolute must see en een regelrechte chiller!

'Seberg'

Vanaf 28 december doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.



Kristen Stewart bewijst nog maar eens wat voor een formidabele actrice ze is. Stewart is al lang niet meer het 'Twilight'-sterretje van weleer, maar een uitmuntende actrice met prachtvertolkingen in o.a. 'On the Road' en 'Personal Shopper'. 'Seberg' is opnieuw een schot in de roos voor Stewart. ZE schittert als de legendarische actrice Jean Seberg, de ster van Jean-Luc Godards 'À Bout de Souffle'. De biopic op zich mag dan nog redelijk klassiek zijn, het is vooral Stewart die er met een magnetische verschijning een meeslepende kijkbeurt van maakt.

'True History of the Kelly Gang'

Vanaf 24 december doorlopend beschikbaar in Streamz en Streamz+.

Russell Crowe! Charlie Hunnam! Nicholas Hoult! De verfilming van de gelijknamige befaamde roman van Peter Carey over een van de meest legendarische Australische schurken bevat een kruidvat aan explosieve acteurs. En dan moeten we nog George MacKay, de revelatie van '1917' vermelden als absolute hoofdrolspeler in deze 'True History of the Kelly Gang'. Australië, 19e eeuw. Ned Kelly, een kleine dief, besluit zijn actieterrein serieus uit te breiden, nadat zijn moeder gearresteerd wordt. Met de hulp van de beroemde struikrover Harry Power, gaat het van postkoetsen naar het organiseren van een heuse rebellie tegen de Britse overheersers.