Dit zie je in de tweede aflevering van 'Het Oudste Beroep'

Foto: Eén/VRT - © Bargoens 2022

In aflevering 2 maken we kennis met Alfred. Alfred is een seksuele dienstverlener voor mannen met een fysieke of mentale handicap.

We gaan mee naar Alfreds allereerste klant die hij zes jaar geleden voor het eerst ontmoette, een man met een zware spierziekte. Alfred vertelt openhartig over hoe hij omgaat met de beperkingen van zijn klanten en de voldoening die hij uit zijn werk haalt.

Eric Goens gaat ook de grens over om de Nederlandse onderneemsters Amy en Esmee te ontmoeten. Zij waren vroeger high class escortes, maar richtten uit onvrede over de slechte werkomstandigheden hun eigen escortebureau op. Tot slot keert Eric Goens terug naar Alexandra. De tantramasseuse legt haar ziel bloot en vertelt zonder omwegen over haar moeilijke jeugd. Als jong meisje zag ze hoe haar moeder zich prostitueerde om extreme armoede te vermijden en was ze vooral getuige van de duistere kant van de sector. Desondanks bleef Alexandra geprikkeld door erotiek en wilde ze tonen dat sekswerk ook op een andere, propere manier kan gedaan worden. 'Het Oudste Beroep', dinsdag 6 september om 21.15 uur op Eén.