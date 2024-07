Dit zie je in augustus op Streamz

In augustus gaan we met Ella, Irene en Kelly naar een tropisch eiland waar geen plaats is voor red flags op het strand. In het gloednieuwe realityprogramma 'FBoy Island' strijden Nice Guys om het hart van de vrouwen, maar zijn er ook FBoys die enkel uit zijn op de geldprijs. Maar wie is wie?

De kijker moet samen met de deelnemers FBoys zien te ontmaskeren. In 'Belgium's Next Top Model' maakten vier nieuwe modellen hun intrede en strijden zij mee voor de titel, de covershoot en het modellencontract. Daarnaast moeten Rhaenyra en Alicent een nieuwe weg inslaan na een zwaar gevecht in het tweede seizoen van 'House of the Dragon'. Maar er wordt er ook veel gelachen, want de tweede zaalshow van de sheriff uit 'Chantal', Dries Heyneman, komt eraan! Maar blijf zeker Streamz in de gaten houden, want we kondigen nog meer titels aan voor augustus. We geven je alvast een sneak peek van enkele series en films uit ons aanbod.

'Mijn Vader de Hasjkoning'

Vanaf 1 augustus op Streamz

Deze tweedelige true crime documentaire gaat over de opkomst en val van de beruchte hasjhandelaar Jan 'De Pinda' Falize. die in de jaren 80 en 90 furore maakte en jarenlang ongrijpbaar was voor de politie. Zijn zoon Will was de troonopvolger en neemt de kijker mee in de wereld van hasjhandel, rijkdom en geweld. Hij laat zien hoe het was om op te groeien in deze wereld en wat voor effect het had op zijn leven en familie.

'Evil' Sz 1 -Sz 4

Vanaf 1 augustus op Streamz

In de 'Evil' reeks worden een priester (Mike Colter), een forensisch psycholoog (Katja Herbers) en een technische expert (Aasif Mandvi) ingehuurd door de katholieke kerk om vreemde gebeurtenissen zoals demonische bezetenheid te onderzoeken terwijl ze de oorsprong van het kwaad opsporen. ​ Naarmate de tijd verstrijkt merken de drie dat hun persoonlijke levens steeds meer verweven raken met dergelijke gebeurtenissen. De reeks, gemaakt door Michelle King en Robert King, gaat in op de grens tussen wetenschap en religie. Alle seizoenen van het Critics Choice Award genomineerde 'Evil' zijn vanaf augustus te bingen op Streamz, inclusief het recente vierde seizoen.

'Killing Eve' Sz 1 - Sz 4

Vanaf 15 augustus op Streamz

Eve's leven als spion is niet wat ze had gehoopt toen ze begon. Ze is is een getalenteerd MI5 lid, maar ze verveelt zich enorm vastgekluisterd aan haar bureau. Villanelle is een zeer getalenteerde moordenaar met een wisselvallig humeur, die zich vastklampt aan de luxe van haar job. Eve (Sandra Oh) en Villanelle (Jody Cormer) gaan de strijd aan met elkaar in een spannend kat-en-muisspel, waarbij elke vrouw even geobsedeerd is door de ander. 'Killing Eve' werd ontwikkelt door Phoebe Waller-Bridge en won tal van awards waaronder Prime Time Emmy's, BAFTAs, Critics Choice Awards en Golden Globes. Bekijk vanaf augustus alles seizoenen van deze award-winnende reeks op Streamz.

'Shalom Allemaal!'

Vanaf 15 augustus op Streamz

In de documentairereeks 'Shalom Allemaal!' wordt het dagelijkse leven in de Joodse wijk van Antwerpen uitgebreid in beeld gebracht. De kijker gaat samen met journalist Diederik Van den Abeele op ontdekkingstocht en leert het doen en laten van tientallen boeiende bewoners van de Antwerpse shtetl kennen.

Diederik ging in deze Play 4-reeks gedurende 2,5 jaar bijna dagelijks op pad en slaagde erin om met zijn team unieke beelden te maken van het leven in de Joodse gemeenschap, zowel op straat als achter gesloten deuren. Na verloop van tijd kreeg hij zoveel vertrouwen van de gemeenschap, dat hij ook op plekken kon filmen waar nooit eerder een niet-Jood een voet had gezet.

'J'aime la Vie'

Vanaf 22 augustus op Streamz

'J'aime la Vie' is een ode aan het leven. Een ode aan het zorgen voor elkaar. Mira (Janne Desmedt) is een jonge alleenstaande moeder, altijd positief en boordevol energie. Ze heeft een fijne job als thuisverpleegster, hechte vrienden en een goede relatie met haar jongste broer. Maar dan krijgt ze nieuws dan inslaat als een bom. Mira besluit om het contact met haar oudste broer te herstellen in een poging het gezin dat er nooit echt één was te herenigen. En zo trekt deze niet-alledaagse, en op zijn zachtst gezegd kleurrijke familie voor een weekend naar de Ardennen. Mira wacht een uitdaging om de familiebanden aan te halen. Het is de debuutfilm van Mathias Sercu. Hij brengt een film over hechten en loslaten, en over liefde …, heel veel liefde.

'Geordie Shore OG's' Sz 4

Vanaf 22 augustus op Streamz

We krijgen een inkijk in het leven van de reality fenomenen Holly, Marnie en Aaron. Ook dit seizoen krijgen ze te maken met grote uitdagingen in hun professionele leven én hun persoonlijke relaties. Dit seizoen navigeren Marnie en Casey hun on-off relatie, worstelt Holly met de ups en downs van haar aanstaande huwelijk, komen Aaron en Tahlia voor uitdagingen te staan na de moeilijke geboorte van hun tweede kindje en keert Sophie terug terwijl ze zich ontwikkelt als ondernemer. Alle andere seizoenen van 'Geordie OG's' zijn te bingen bij Streamz.

'Mocro Maffia: Taxi'

Vanaf 23 augustus op Streamz

Younes Al Saddiqi, beter bekend als Taxi (Iliass Ojja), bevindt zich in zijn thuisbasis Marokko, waar hij geen controle heeft over zijn eigen leven of dat van zijn kinderen. Zijn vrouw, Samira (Zineb Fallouk), heeft de touwtjes nog steeds stevig in handen. ​De spanning tussen Taxi en de familie van Samira loopt ondertussen steeds hoger op. Vooral Ashraf (Saïd Boumazoughe), de neef en compagnon van Samira, vindt dat er actie moet worden ondernomen. Hij beschouwt Taxi als een te groot gevaar vanwege (nog niet ondertekende) verklaringen bij de Nederlandse politie. ​Om zijn leven te redden, begint Taxi aan een gevaarlijke reis door het Atlasgebergte om een nieuwe drugslijn op te zetten tussen Noord-Afrika en Europa. Wachten op de film? Binge alvast de vijf seizoenen van ‘Mocro Maffia’, de miniserie ‘Komtgoed’ en films ‘Meltem’ en ‘Tatta’ op Streamz.

'Cocaine Bear'

Vanaf 1 augustus op Streamz Premium+

De komische horrorfilm 'Cocaine Bear' ging viraal op social media. De film was geïnspireerd op een waargebeurd verhaal. In 1985 volgen we een politieagent die bijverdient met het smokkelen van drugs. Hij dropt een tas vol cocaïne vanuit een vliegtuig in het Chattahoochee-Oconee National Forest in Georgia waar een zwarte beer de inhoud van de tas vindt. De beer krijgt enkele kilo's cocaïne binnen met alle gevolgen van dien. 'Cocaine Bear' werd geregisseerd door Elizabeth Banks ('The Hunger Games') en de hoofdrollen zijn weggelegd voor Keri Russell ('Mission: Impossible 3'), Alden Ehrenreich ('Oppenheimer') en is één van de laatste films van Ray Liotta ('Dangerous Waters').

'How to Blow Up a Pipeline'

Vanaf 8 augustus op Streamz Premium+

Enkele jonge milieuactivisten willen een riskant plan uitvoeren om een oliepijpleiding op te blazen. Vooral Xochitl, die net haar moeder verloor aan een hittegolf, is misnoegd door het gebrek aan politieke kracht tegen de klimaatveranderingen. Ze wendt zich sindsdien tot het saboteren en vernietigen van eigendommen die bijdragen aan de vervuiling van de planeet. Een poging om gehoord te worden. De cast bestaat o.a. uit Ariela Barer ('Marvels Runaways'), Lucas Gage ('Fargo'), Kristine Froseth ('Oh Canada'), Forrest Goodluck ('Pet Sematary: Bloodlines'), Jayme Lawson ('The Woman King') en Sasha Lane ('Twisters')

'Tár'

Vanaf 8 augustus op Streamz Premium+

De wereldberoemde eerste vrouwelijke dirigent Lydia Tár staat aan het hoofd van het Berlin Philharmonieker. In Berlijn woont ze samen met de eerste violiste van het orkest en haar adoptiedochtertje. Met haar perfecte gehoor en drang naar absolute perfectie maakt Tár het de musici niet gemakkelijk, en ook in haar privéleven is ze niet de makkelijkste. Haar carrière krijgt een wending wanneer beschuldigingen opduiken over haar misbruik van haar machtspositie. De film werd meermaals genomineerd voor de Academy Awards en Cate Blanchett won een BAFTA-award voor Beste Actrice met 'Tár'.

'Piggy'

Vanaf 8 augustus op Streamz Premium+

'Piggy', geregisseerd door Carlota Pereda, volgt het verhaal van het tienermeisje Sara (Laura Galán). Sara kampt met overgewicht en op school is ze het doelwit van pestrijen. Tot de pesters ontvoerd worden door een onbekende man. Sara, die hiervan getuige was, houdt de lippen stijf op elkaar tegen de politie. De tiener is geïntrigeerd door de vreemdeling. Het gevoel blijkt wederzijds.

'Everything Everywhere All at Once'

Vanaf 15 augustus op Streamz Premium+

'Everything Everywhere All at Once' is een film van Daniel Kwan en Daniel Scheinert. De film vertelt het verhaal van de Chinese immigrante Evelyn die haar belastingen probeert in orde te brengen wanneer ze een gek avontuur beleeft. De wereld blijkt in gevaar en enkel zij kan de planeet redden. Ze verkent het universum en ontdekt hierdoor de andere levens die ze had kunnen leiden. Het is maar de vraag of ze in haar missie slaagt wanneer ze het spoor bijster wordt in het eindeloze multiversum. De film sleepte meerdere nominaties in de wacht en won ook meerdere awards waaronder de Academy Award voor Beste Film van het jaar 2023 en Beste Regisseur. Michelle Yeoh werd de eerste Aziatische vrouw die de Oscar won voor Beste Actrice.

'Three Thousand Years of Longing'

Vanaf 15 augustus op Streamz Premium+

De eenzame en verbitterde wetenschapper Alithea Binnie is op reis in Istanboel wanneer ze een oude fles vindt. Ze bevrijdt een djinn die haar drie wensen schenkt. Alithea heeft weinig interesse in de wensen en om de tijd te doden houden ze elkaar gezelschap. De film is van de hand van George Miller ('Furiosa: A Mad Max Saga) met in de hoofdrollen Academy Award winnaar Tilda Swinton ('The Eternal Daughter') en Golden Globe winnaar Idris Elba ('Knuckles').

'The Resurrection of Charles Manson'

Vanaf 15 augustus op Streamz Premium+

Een koppel gaat naar de woestijn voor een romantisch weekend. Hun vakantie neemt een dodelijke wending als ze het doelwit worden van een sekte die de kwade overtuigingen en moorddadige praktijken van de familie Manson voortzet. Deze sekte gelooft dat zij Charles Manson kunnen doen herrijzen door middel van een schokkend ritueel van menselijke offers.

'The Zone of Interest'

Vanaf 22 augustus op Streamz Premium+

Kampcommandant Rudolf Höss (Christian Friedel), zijn vrouw Hedwig (Sandra Hüller) en hun kinderen wonen naast het concentratiekamp Auschwitz. Daar proberen ze hun ideale wereld te creëren terwijl de gruweldaden van de oorlog naast zich afspelen. Ze willen hun gezinsleven vormgeven en Hedwig wil zich bezig houden met haar tuin te onderhouden. De film toont de schijn van het doodnormale leven in de schaduw van Auschwitz. 'The Zone of Interest' van Jonathan Glazer ('Under the Skin') won onder andere de Grand Prix van Cannes, een Academy Award voor Beste Internationale Film en een BAFTA voor Beste Britse Film.