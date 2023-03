Dit zie je in april op Streamz en Streamz+

Een nieuwe maand, dus opnieuw heel wat nieuwkomers bij Streamz en Streamz+, het Vlaams videostreamingplatform van Telenet en DPG Media. Dit zijn de highlights voor april 2023!

'Muidhond'

Vanaf 1 april op Streamz

De zachtaardige Jonathan (Tijmen Govaerts) wordt bij gebrek aan bewijs vrijgelaten uit de gevangenis. Hij keert terug naar zijn moeder die in een klein huis bij de duinen woont. Jonathan wil het verleden vergeten en neemt zich stellig voor een ander, beter mens te worden. Maar ook al houdt hij zich strikt aan de regels, zijn goede intenties worden al snel op de proef gesteld als er een moeder met haar dochtertje naast hen komt wonen.

De vierde film van Patrice Toye ('Little Black Spiders') ging in 2019 in première op het Film Fest Gent en won er de publieksprijs.

'Tagmansion' (seizoen 5)

Vanaf 5 april op Streamz

Een nieuwe zomer: nieuwe feestjes, nieuwe vrienden en nieuwe festivals! Het vijfde seizoen van ‘Tagmansion’ combineert het beste van al deze werelden. Vier bekende ‘Tagmansion’-gezichten trekken met vier gloednieuwe party animals naar Balaton Sound festival in Hongarije! Samen ontdekken ze in ‘Tagmansion’-style dit magische festival.

'Sihame'

Vanaf 12 april op Streamz

De 18-jarige Sihame (Ahlaam Teghadouini) is slachtoffer van exposing; er is een seksvideo van haar en haar ex-vriend online geplaatst. De video verspreidt zich razendsnel op haar school, in de buurt en binnen haar familie. Zowel on- als offline wordt ze aan de schandpaal genageld. Ze kan niet meer over straat zonder geïntimideerd en geterroriseerd te worden en de appjes met seksverzoeken, haatcomments en dreigementen blijven binnenstromen. Haar kans op een normaal leven lijkt voorgoed voorbij. Sihame ziet nog maar één uitweg: wraak nemen op de jongens die verantwoordelijk zijn voor het exposen. Met grof geweld pakt ze haar macht terug.

De achtdelige dramaserie over exposing en online shaming is bedacht door Achmed Akkabi ('Mocro Maffia') en geregisseerd door Shamira Raphaëla en Lisette Donkersloot.

'Barry' (seizoen 4)

Vanaf 17 april op Streamz

Cousineau (Henry Winkler) wordt geprezen als een held, aangezien de arrestatie van Barry (Bill Hader) schokkende gevolgen heeft. Het heeft hier allemaal naar toe geleid - het explosieve en hilarische laatste hoofdstuk van 'Barry' is vanaf 17 april wekelijks te zien op Streamz.

'BIM'

Vanaf 21 april op Streamz

In sommige delen van Europa heeft de legende het dat een paar dagen voor Pasen de klokken hun kerktorens verlaten en naar Rome vliegen om chocolade-eieren voor de kinderen te verzamelen. 'BIM' is gebaseerd op deze traditie, maar het verhaal is gewoon een beetje anders. De klokken verzamelen geen chocolade-eieren, maar kristallen eieren die de natuur wakker maken door haar winterslaap.

'Somebody Somewhere' (seizoen 2)

Vanaf 24 april wekelijks op Streamz

Sam (Bridget Everett) lijkt op het eerste gezicht een typische vrouw uit Kansas, maar eigenlijk heeft ze moeite om haar draai te vinden in haar geboorteplaats. Ze worstelt met verlies uit het verleden en probeert geaccepteerd te worden. Door haar passie voor muziek en zingen belandt ze op een pad van zelfontdekking en ontmoet ze een gemeenschap van buitenstaanders die ook buiten de boot vallen, maar nooit opgeven. Hierdoor leert Sam dat het mogelijk is om je eigen stem te vinden, waar dan ook. Het tweede seizoen laat ons zien dat families lastig kunnen zijn, ongeacht hoe leuk ze in de basis ook zijn. Sam en Joel (Jeff Hiller) hebben een comfortabele routine gevonden, maar niets blijft voor altijd hetzelfde.

'Love & Death'

Vanaf 28 april wekelijks op Streamz

'Love and Death' vertelt het waargebeurde verhaal van een beruchte moordzaak in Texas in de jaren '80. Elizabeth Olsen ('WandaVision') speelt huisvrouw Candy Montgomery, die haar buurvrouw en vriendin Betty Gore, gespeeld door Lily Rabe ('The Undoing', 'Tell Me Your Secrets'), op gruwelijke wijze vermoordde met een hakbijl.

Andere bevestigde cast is Jesse Plemons ('Jungle Cruise', 'The Irishmen') die de man van Candy speelt, Patrick Fugit ('Gone Girl'), Keir Gilchrist ('Atypical'), Elizabeth Marvel ('Manifest'), Tom Pelphrey ('Ozark') en Krysten Ritter ('El Camino: A Breaking Bad Movie'). De serie wordt geproduceerd door de Emmy-winnende schrijver en producent David E. Kelley ('Ally McBeal') en door Nicole Kidman ('The Undoing').

'Rodéo'

Vanaf 5 april op Streamz+

Het jonge buitenbeentje Julia is een kleine crimineel met een grote passie voor het motorrijden. In de zomer ontmoet ze een bende motorcrossers die acrobatische stunts uitvoeren. Julia is vastbesloten om in deze mannenwereld binnen te dringen, maar een ongeluk belemmert haar om helemaal deel uit te maken van de groep.

'Dragonheart: Battle for the Heartfire'

Vanaf 5 april op Streamz+

Een draak genaamd Drago (met de stem van Patrick Stewart) probeert een einde te maken aan de rivaliteit tussen een broer en zus, die beiden draakachtige krachten hebben en uit zijn op de troon van hun grootvader, terwijl een nieuwe bedreiging Drago's krachtbron steelt.

'Tori and Lokita'

Vanaf 12 april op Streamz+

Nadat ze van Afrika naar België zijn gereisd, zetten twee jonge Afrikaanse vluchtelingen hun onoverwinnelijke vriendschap in om de moeilijke omstandigheden van hun verblijf aan te kunnen. In deze film van Jean-Pierre en Luc Dardenne, die in Cannes in wereldpremière ging, worden de hoofdrollen vertolkt door Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj ('Quo Vadis Aida?'), Tijmen Govaerts ('De Kraak', '1985'), Charlotte De Bruyne ('Grond'), Nadège Ouedraogo ('Le Jeune Ahmed') en Marc Zinga ('Brutus vs César').

'Summering'

Vanaf 19 april op Streamz+

Aangezien ze weldra op een andere school zitten, willen de vriendinnen Dina, Lola, Daisy en Mari de laatste nazomerdagen samen doorbrengen. Ze doen een gruwelijke ontdekking wanneer ze op een lijk stuiten. Dit mysterie pogen ze uit te pluizen en tekent voorgoed hun levens.

'The Glass Room'

Vanaf 19 april op Streamz+

Viktor en Liesel laten hun droomhuis bouwen waar Liesel een affaire begint met haar beste vriendin Hana (Carice Van Houten). Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt moet haar joodse man Viktor vluchten voor de nazi's.

'The Glass Room' is een liefdesverhaal over de relatie tussen twee vrouwen dat zich afspeelt in een iconisch modernistisch huis in Tsjecho-Slowakije, gebouwd door de beroemde architect Ludwig Mies van der Rohe. De film werd gebaseerd op de gelijknamige roman van de Britse auteur Simon Mawer.

'Tout le Monde Aime Jeanne'

Vanaf 19 april op Streamz+

Iedereen heeft altijd van Jeanne gehouden. Nu haat ze zichzelf. Ze heeft te veel schulden en moet naar Lissabon om de flat van haar moeder, die ze een jaar geleden heeft verloren, te verkopen. Op het vliegveld ontmoet ze Jean, een grillige en ietwat opdringerige vroegere vriendin van de middelbare school.

'Good Mourning'

Vanaf 26 april op Streamz+

Volg London Clash (Colson Baker aka Machine Gun Kelly), een filmster wiens wereld op zijn kop wordt gezet wanneer hij moet kiezen tussen het najagen van zijn enige ware liefde Apple (Becky G) en het krijgen van een levensveranderende hoofdrol in een grote film. De cast bestaat verder uit onder andere Megan Fox, zanger Mod Sun, Dove Cameron ('Dumplin''), rapper GaTa , Zach Villa ('Station 19'), Jenna Boyd ('Atypical'), skateboarder Boo Johnson, Pete Davidson ('Bodies Bodies Bodies') en Amber Rose.