Dit zie je donderdag 7 mei bij VTM, Q2 en op VTM GO

Foto: VTM - © MEDIALAAN 2018

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM, Q2 en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, donderdag 7 mei.

Highlights bij VTM:

In de telenovelle 'Sara' heeft Simon (Gert Winckelmans) om 20.00 uur twee gigantische problemen. Hij moet hoofdontwerper Marnix (Paul Codde) vertellen dat er bespaard moet worden en hij moet zijn tête-à-tête met modejournaliste Brenda (Aza Declerq) afzeggen. En die twee leggen zich daar zoals verwacht niet zomaar bij neer.

Om 20.35 uur is het weer lachen geblazen met een nieuwe aflevering van 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn'. Sergio Quisquater en Rob Vanoudenhoven delen hun zotste verhaal en die laatste gooit er zelfs nog een extra verhaal bovenop. Want waarom heeft Rob het VTM-logo in de boordsteen van zijn zwembad gegraveerd?

Na 'Ge Hadt Erbij Moeten Zijn' belooft 'Wat Een Jaar' om 21.10 uur een leuke mix van quiz, spel en nostalgie. Host Koen Wauters en teamcaptains Nathalie Meskens en Jonas Van Geel keren terug naar het jaar 1986. Dat doen ze samen met Leo Van der Elst, die toen op het WK het beslissende doelpunt maakte tegen Spanje en ons land zo voor het eerst richting halve finale stuurde, en Bart Kaëll, die in dat jaar zijn allereerste hit La Mamadora scoorde. Van de outifts en kapsels tot de decors, muziek en beelden: letterlijk alles dompelt hen onder in 'de tijd van toen'.

Highlights bij Q2 en VTM GO:

Bij Q2 schittert Mila Kunis om 20.35 uur in de hoofdrol in de film 'Bad Moms'. De komedie vertelt het verhaal van Amy Mitchell, een mama die het heeft gehad met haar verantwoordelijkheden. Samen met twee, eveneens uitgeputte, moeders besluit ze even helemaal los te gaan.

Wie de slotaflevering van 'Dat Belooft Voor Later' op woensdag heeft gemist, kan terecht op VTM GO. Daar is het volledige voorbije seizoen te herbekijken.