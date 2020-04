Dit zie je dit weekend bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor zaterdag 4 april, zondag 5 april en maandag 6 april op een rijtje.





Zaterdag 4 april

Highlights bij VTM:

VTM staat zaterdagavond in het teken van actie. De zender brengt om 20.25 uur de film 'Jack Reacher: Never Go Back', met Tom Cruise in de hoofdrol.

Highlights bij Q2:

Wie volgt goochelaar Shin Lim op als winnaar van 'America's Got Talent: The Champions'? Dat ontdekt de kijker morgen om 18.55 uur in de grote finale.

Diezelfde avond is er om 20.30 uur de tv-première van 'Maze Runner: The Death Cure', de derde film uit de Maze Runner-reeks.

Highlights bij VTM GO:

De volledige drie seizoenen van de Braziliaanse HBO-reeks 'The Business' ('O Negócio') zijn te bingen op VTM GO. In de dramareeks passen drie escortes hun marketingkennis toe op het oudste beroep ter wereld.

Zondag 5 april

Highlights bij VTM:

VTM en HLN vliegen samen 'De Ronde tegen Corona'. Met deze speciale Ronde willen ze Vlaanderen verbinden en via helikopterbeelden zoveel mogelijk mensen en plaatsen tonen met een boodschap voor elkaar. Op HLN.be zijn de helikopterbeelden continu te zien vanaf 11.00 uur, bij VTM volgen Koen Wauters en Freek Braeckman vanaf 13.35 uur de route in het live-programma 'Blijf in uw Kot - De Ronde tegen Corona'.

In 'Blind Getrouwd' om 19.55 uur ontmoeten de koppels de andere newlyweds voor het eerst tijdens een bootcamp vol workshops én ontmoeten ze ook ex-deelnemers Stijn en Nuria en Nick en Veerle.

Highlights bij Q2:

Iedereen kan vanaf nu elke zondag om 22.45 uur afstemmen op Q2 voor het achtste en eveneens laatste seizoen van 'Homeland', dat in februari startte in de Verenigde Staten. In de reeks wordt Saul, nu nationaal veiligheidsadviseur van president Warner, naar Afghanistan gestuurd om de Taliban te betrekken bij vredesonderhandelingen. Hij heeft hulp nodig van Carrie, die herstellende is van haar opsluiting in een Russische goelag.

Highlights bij VTM GO:

Wie na de uitzending van 'Blind Getrouwd' bij VTM nog meer te weten wil komen over de koppels, kan om 21.10 uur kijken naar de online talkshow 'Blind Getrouwd: Naspel' op VTM GO. Sean Dhondt en Bab Buelens skypen in de studio van het VTM-programma 'Blijf in uw Kot' met deelnemers Tatiana en Christophe, ex-deelneemster Nuria en experte Lotte Vanwezemael.

Maandag 6 april

Highlights bij VTM:

Vanaf maandag neemt Vincent Fierens twee weken lang de Qmusic-ochtendshow voor zijn rekening met Joren Carels. De radiostudio ligt gelukkig op wandelafstand van de 'Blijf in uw Kot'-studio. Op maandag krijgt Vincent tussen 10.00 en 12.00 uur voor de eerste keer het gezelschap van Niels Destadsbader bij VTM. Ze verwachten heel wat virtuele gasten zoals 'vaste vrienden van de show' Marc Van Ranst en Ingeborg, maar ook Sean Dhondt en KAA Gent-voetballer Brecht Dejaegere.

In het nieuwe seizoen van 'Liefde voor Muziek' is Gene Thomas de tweede artiest die de covers van zijn nummers te horen krijgt. Wie zal zijn eerste grote solo-hit 'Voor Haar' coveren? Dat ontdekt de kijker nu maandag om 20.35 uur.

Om 21.45 uur is er een nieuwe aflevering van 'Helden van Hier: Corona', waarin onder andere te zien is hoe de 'lockdown light' een feit wordt: niet-essentiële winkels worden gesloten, er komt een samenscholingsverbod en ook niet-essentiële verplaatsingen zijn niet meer toegestaan.

Highlights bij VTM GO:

Nu de zalen er verlaten bijliggen, de podia leeg zijn en de lichten uit zijn, brengt VTM GO het theater speciaal naar de kijker met de Vlaamse reeks 'Amateurs'. Jan Delvo (gespeeld door wijlen Marc Van Eeghem) wil met zijn theatergezelschap De Pajotters schitteren op een nationale theaterwedstrijd. Alleen loopt de weg naar roem niet over rozen. Kunnen ze zichzelf overstijgen en het prestigieus landjuweel winnen?