Dit zie je dinsdag bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, dinsdag 31 maart, op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Tussen 9.00 en 12.00 is er een nieuwe aflevering van ‘Blijf in uw kot!’ met Qmusic-dj Vincent Fierens en Jens Dendoncker. Sinds vandaag, 30 maart, startte in het kot het grote ‘Familie Quarantaine Spel’. Het is de bedoeling om zo lang mogelijk ‘Familie’ te zeggen zonder te ademen. Karen Damen startte het spel, morgen is het de beurt aan 'Familie'-acteur Jan Van den Bosch. In de aflevering van dinsdag geeft Freek Braeckman ook een update over zijn gezondheid vanuit 'zijn kot', bellen Jens en Vincent met TikTok-ster Stien Edlund en legt het duo verschillende vragen van Belgen voor aan viroloog Marc Van Ranst.

Het wordt dinsdag bijzonder spannend in 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' om 20.35 uur bij VTM. De hobbykokduo's gaan de laatste week van de Mijn Keuken-fase in, waarbij ze een 3-gangenmenu bereiden in hun eigen keuken. Morgen is het aan koppel Wendy en Dominique.

Om 21.30 is er een nieuwe aflevering van 'Onderzoeksrechters''. De kijker zit opnieuw op de eerste rij tijdens hun niet-alledaagse job.

Highlights bij Q2:

Om 22.10 uur is er de avonturenfilm 'Jurassic Park III'. Dr. Alan Grant zit in slechte papieren. Hij ziet geen andere oplossing dan in te gaan op een lucratief aanbod van de steenrijke zakenman Paul Kirby. Die wil dat Grant hem samen met enkele gasten begeleidt bij een toeristische rondvlucht boven Isla Sorna, het beruchte eiland waar enkele jaren terug levende dinosauriërs werden gekweekt door InGen.

Highlights bij VTM GO:

Voor wie maar niet genoeg krijgt van 'Blind Getrouwd' kan naast de Vlaamse versie, ook bingewatchen met 'Blind Getrouwd Australië'. Ook daar koppelt een team van deskundigen singles aan elkaar, die met elkaar trouwen en (minstens) een maand lang gaan samenwonen.