Dit zie je dinsdag 14 april bij VTM en op VTM GO

Hierbij vind je enkele kijktips van VTM en het gratis online videoplatform VTM GO voor morgen, dinsdag 14 april, op een rijtje.

Highlights bij VTM:

Op dinsdag 14 april neemt Niels Destadsbader plaats naast Qmusic-dj Vincent Fierens in 'Blijf in uw Kot' van 10.00 tot 12.00 uur. Laura Lynn zorgt voor het muzikale intermezzo met een mini-quarantaineconcert.

Later op de avond om 20.35 uur gaat de voorlopig laatste week van 'Mijn Keuken Mijn Restaurant' van start. Nadat Lorenzo & Ayse en Jasmina & Deborah zich al konden plaatsen voor de volgende fase, gaan deze week de twee laatste battles door. Gastjury Piet Huysentruyt, Sofie Dumont, Loïc Van Impe, Anne-Sophie Breysem en sterrenchefs Sergio Herman en Marcelo Ballardin vellen hun vakkundig oordeel over de verschillende menu’s van de kandidaten met als inzet een eigen pop-up restaurant. Vandaag strijden Lovebirds Dominique & Wendy tegen Siciliaanse Connectie Pino & Claudia.

In 'Onderzoeksrechters' zit de kijker om 21.30 uur onder andere op de eerste rij tijdens het verhoor van een vrouw die verdacht wordt van poging tot doodslag op haar minnaar. Verder wordt ook een koppel verdacht van handel in cannabis en gebeuren er huiszoekingen in het onderzoek naar sociale fraude en illegale tewerkstelling.

Highlights bij VTM GO:

Bij VTM heeft Kürt Rogiers afgelopen zaterdag de aftrap gegeven van de indrukwekkende show 'LEGO MASTERS'. Ook VTM GO verwent de fans van Lego met 'Lego Ninjago', de animatiereeks die gebaseerd is op het Lego Ninjago-thema en momenteel ook te zien is bij VTM KIDS. De liefhebbers van fictie kunnen dan weer genieten van 'Crème de la Crème', de reeks over 3 jeugdvriendinnen die hun leven helemaal omgooien en besluiten om een oude crèmerie over te nemen. De serie is ook elke weekdag om 18.30 uur te zien bij CAZ 2.