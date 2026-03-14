Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW
Simonne wil Frank helpen en Femke neemt Anna in vertrouwen. Vince zakt verder weg in wanhoop. Het bezoekje van Nancy zindert na, het goedbedoelde plan van Christine draait anders uit en Andreas is enorm gekwetst. Het slecht humeur van Karin weegt op iedereen. Selin verstoort een mooi moment, Nancy en Cézar komen in een vreemd spelletje terecht. Femke en Rosa botsen weer over de Withoeve. Tim is bezorgd om Lyn en een teamavontuur van Frank zorgt voor een slachtoffer. Tom doet aan zelfreflectie.
Maandag 16 maart 2026 – aflevering 6035
Simonne besluit stiekem Frank een helpende hand te reiken. Femke vertrouwt Anna haar diepste gevoelens toe. Nancy staat onaangekondigd aan de deur bij Karin. Vince verzakt hoe langer hoe dieper in wanhoop.
Dinsdag 17 maart 2026 – aflevering 6036
Het bezoekje van Nancy zindert nog na en niet alleen bij Karin. Daarnaast staat Nancy ook nog een verrassing te wachten. Femke durft eindelijk een stap te zetten in de goede richting. Een goedbedoeld plan van Christine draait helemaal anders uit. Andreas voelt zich enorm gekwetst.
Woensdag 18 maart 2026 – aflevering 6037
Karin sleept haar slecht humeur overal mee naartoe. Cody krijgt enkele voorstellen in zijn schoot geworpen maar zijn hoofd staat er niet naar. Sunny probeert er te zijn voor Vince, al is dat niet altijd gemakkelijk. Selin verstoort een mooi moment in het ziekenhuis. Nancy en Cézar raken in een vreemd spelletje verzeild.
Donderdag 19 maart 2026 – aflevering 6038
Femke en Rosa botsen opnieuw over de toekomst van de Withoeve. Er groeit een schuldgevoel bij Anna dat niet veel later bevestiging krijgt. Marie durft te dromen over nieuwe projecten. Tim is bezorgd over zijn zus waardoor Thilly met een fijn idee op de proppen komt.
Vrijdag 20 maart 2026 – aflevering 6039
Een teamavontuur van Frank, Robin en Andreas zorgt voor enige verbroedering maar ook voor een slachtoffer. Femke zoekt wanhopig enige houvast bij Peter. Tom doet aan zelfreflectie na een bolwassing van Christine.
'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.
Bea en Ben lijken de perfecte match. Na een geweldige eerste date gebeurt er echter iets waardoor hun vurige aantrekkingskracht afkoelt tot het vriespunt. Dat verandert wanneer hun paden weer kruisen op een bruiloft in Australië en ze besluiten zich voor te doen als een koppel.
'Anyone But You', film uit 2023 met oa. Sydney Sweeney en Glen Powell, om 20.35 uur op VTM.