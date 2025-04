Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 28 april 2025 - aflevering 5850

Thilly krijgt een vingertik van haar liefste nichtje. Terwijl Rosa Marie kan geruststellen over iets kleins, is het Cédric die haar net van haar melk brengt met groot nieuws. Andreas blijft bij zijn standpunt.



Dinsdag 29 april 2025 - aflevering 5851

Dieter roddelt over Thilly en dat komt aan haar oren. Adam krijgt de wind van voren als hij de liefde probeert te laten zegevieren. Marie komt in nauwe schoentjes te staan. Karin loopt langs in de Withoeve en bakt zoete broodjes met Rosa en Femke.



Woensdag 30 april 2025 - aflevering 5852

De bingoavond is een groot succes maar niet iedereen gaat blij naar huis. Dieter waarschuwt Waldek voor Thilly. De ongerustheid bij Cédric neemt toe. Andreas zoekt een tweede job. Terwijl Marie goed beschermd wordt, is Andreas een vogel voor de kat.



Donderdag 1 mei 2025 - aflevering 5853

Anna haalt uit naar Femke. Marie beseft dat ze dringend een oplossing moet vinden voor haar problemen. De koppigheid van Christine en Thilly blijft aanhouden. Frank en Simonne passen op Hannah, maar die maakt het hen niet gemakkelijk.



Vrijdag 2 mei 2025 - aflevering 5854

Judith doorstaat 'wervelwind' Marianne. Marie krijgt hulp uit twee hoeken en kiest volgens Andreas niet de juiste. Tim neemt de goede raad van Simonne ter harte maar dan ontdekt Simonne iets vreemds.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!