Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Maandag 23 december 2024 - aflevering 5760

Christine en Peter zijn het oneens. Emma babbelt met Judith over Anna. Het is de grote dag voor Frank maar iemand belangrijk laat het afweten. Robin verveelt zich. Britney zit opgescheept met een chagrijnige vader.



Dinsdag 24 december 2024 - aflevering 5761

Britney heeft goed nieuws voor haar papa. Christine geeft Peter advies in verband met Vic. Lieven en Lyn spreken elkaar tegen. Hannah zit met vragen die Frank niet kan beantwoorden. Lyn vindt bij Lowie een luisterend oor.



Woensdag 25 december 2024 - aflevering 5762

Adil is het eens met Lowie in verband met Lyn. Ten huize Van Santen – De Decker heerst er een warme en gezellige sfeer. Cédric en Emma wisselen cadeautjes uit en dat is licht ongemakkelijk. Hannah verjaart vandaag.



Donderdag 26 december 2024 - aflevering 5763

Robin kan met zijn verwardheid terecht bij Anna. Peter moet toegeven dat Christine gelijk had. Lyn is kwaad op Adil. Dieter heeft belangrijk nieuws voor Tim. Tom en Judith hebben een zware dag.



Vrijdag 27 december 2024 - aflevering aflevering 5764

Christine spreekt tegen de zin van Peter af met Femke en die laatste krijgt dan ook nog extra steun uit onverwachte hoek. Emma zoekt troost bij Judith. Rosa verzwijgt iets uit respect voor Simonne. Dieter denkt een doorbraak te hebben in zijn zaak.



