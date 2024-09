Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Sunny maakt zich zorgen om Vince, Nancy ontvangt slecht nieuws. Lowie heeft het druk en Viv werft iemand nieuw aan. Silke is bezorgd, Adil doet een pijnlijke ontdekking. Dries krijgt goed en slecht nieuws. De politie komt langs bij Therese. Lowie heeft een moeilijke dag. Judith voelt zich heel erg schuldig. Nancy is bezorgd.

Maandag 9 september 2024 - aflevering 5685

Sunny heeft een vraag voor Therese. Sunny merkt dat Vince een mindere dag op het werk heeft. Sam en Tim belanden in een onenigheid. Nancy voelt zich niet goed en ontvangt daar bovenop nog eens slecht nieuws.



Dinsdag 10 september 2024 - aflevering 5686

Lowie is druk bezig. Binnen het lopende onderzoek van de politie komt er bij Tim en Dieter een eerste aanknopingspunt binnen. Viv neemt iemand nieuw aan bij VITA. Thilly draait pittige shiften in Bar Madam. Femke probeert Nancy en Eddy tot rede te brengen.



Woensdag 11 september 2024 - aflevering 5687

Robin vindt tijd om bij te praten. Silke is bezorgd. Er is alweer een nieuwe aanwijzing in de zaak van Tim en Dieter na een ondervraging. Femke doet een serieuze toegift richting Eddy. Een bezorgde Silke probeert toenadering te zoeken tot Lowie. Adil doet een pijnlijke ontdekking.



Donderdag 12 september 2024 - aflevering 5688

Vince is niet op zijn gemak de laatste tijd. Ook Viv loopt erg bezorgd rond. Dieter en Tim hebben verschillende theorieën in hun onderzoek. Dries krijgt goed en slecht nieuws. Bij Lowie spelen gemengde gevoelens op. Adil vindt steun bij Waldek. Therese krijgt politie over de vloer.



Vrijdag 13 september - 2024 - aflevering aflevering 5689

Polly zou vandaag één jaar geworden zijn, het is een moeilijke dag voor Lowie. Nancy is bezorgd. Therese doet een ontdekking en wil meteen in actie schieten. Cédric steunt Emma. Tim zoekt Sam op tijdens haar nieuwe hobby en dat laat enorme sporen na bij hem. Judith voelt zich enorm schuldig.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.30 uur op VRT 1.

