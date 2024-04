Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Sam is nerveus en Tom lucht zijn hart bij Peter. Dieter waarschuwt Nancy, Vince doet zijn beklag en Viv breekt. Eddy wil feesten, Thilly amuseert zich met het liefdesleven van Niels. Nancy hoort harde waarheden en Dries wil Tamara iets duidelijk maken. Peter geeft Lowie een fikse uitbrander.

Maandag 15 april 2024 - aflevering 5636

Sam speelt haar nervositeit zo goed mogelijk weg. Dries probeert Tamara iets duidelijk te maken. Femke doet Abel een voorstel. Christine is in alle staten. Tom lucht zijn hart bij Peter. De frustratie groeit Viv boven het hoofd.



Dinsdag 16 april 2024 - aflevering 5637

Vince doet zijn beklag aan Sunny over een vraag die Femke hem gesteld heeft. Een bezorgde Nancy onderneemt actie. Christine wordt gecharmeerd door iemand waarvan ze het niet verwacht had. De teleurstelling van Sunny is groot als hij binnenstapt in Bar Madam.



Woensdag 17 april 2024 - aflevering 5638

Simonne en Sam kennen allebei slapeloze nachten. Dieter waarschuwt Nancy voor de gevolgen van haar daden, maar ze loopt boos weg. Emma botst op straat op Robin, die zich in een hachelijke positie bevindt. Viv breekt wanneer ze Lowie ziet.

Donderdag 18 april 2024 - aflevering 5639

Eddy heeft goesting om te feesten. Tom en Karin leggen elkaar het vuur aan de schenen. Thilly amuseert zich met het liefdesleven van Niels, dat zich voor haar ogen afspeelt. Sam krijgt goede raad uit onverwachte hoek.



Vrijdag 19 april 2024 - aflevering 5640

Nancy krijgt enkele harde waarheden te horen en die laten haar niet onberoerd. Judith maakt zich enorme zorgen en dat is niet over haar rechtszaak. Dries wil Tamara iets duidelijk maken. Peter geeft Lowie een fikse uitbrander. Een schuldgevoel overvalt Tom.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

