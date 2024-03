Dit zie je deze week in 'Thuis' - PREVIEW

Vince bedankt Femke en Judith biedt Bob een luisterend oor. Adil laat niet meer over zich heen lopen. Christine excuseert zich, Rosa wil werken aan de conditie van Frank. Thilly waarschuwt Emma, Nancy is enthousiast. De droom van Bob lijkt nog ver weg en Femkes date eindigt niet zoals verwacht. Simonne lucht haar hart, Abel behandelt een flirterige patiŽnt en Rosa doet Frank zweten.

Maandag 18 maart 2024 - aflevering 5616

Vince kan Femke niet genoeg bedanken voor wat ze allemaal voor hem gedaan heeft. Adil laat niet meer over zich heenlopen en onderneemt actie. Judith biedt Bob een luisterend oor aan. Nancy merkt op dat Femke enorm goedgezind is. Bob vraagt advies aan Dries.



Dinsdag 19 maart 2024 - aflevering 5617

Christine beseft dat ze te ver is gegaan en excuseert zich; daarna zoekt ze Thilly op en breekt ze helemaal. Karin spreekt Bob aan over zijn probleem. Rosa wil verandering brengen in de conditie van Frank. Waldek wil van Adil weten wat zijn plan is.



Woensdag 20 maart 2024 - aflevering 5618

Lowie en Dries geven dezelfde raad aan Tamara. Thilly waarschuwt Emma voor Robin. Christine neemt contact op met Adil. Nancy is enthousiast over de date van Femke. Rosa lijkt te slagen in haar opzet om Frank meer te doen bewegen.

Donderdag 21 maart 2024 - aflevering 5619

Thilly verneemt wat Adil van plan is en is het daar niet mee eens. Bob lijkt alsnog voor zijn droom te gaan. Tamara reageert sceptisch wanneer Christine voor haar neus staat. De date van Femke eindigt niet zoals ze verwacht had.



Vrijdag 22 maart 2024 - aflevering 5620

Christine zoekt Adil op. Vince kijkt uit naar zijn dagje samen met zijn dochter. Simonne lucht opnieuw haar hart bij Sam. Lowie geeft Tamara ongelijk. Op spoed krijgt Abel te maken met een flirterige patiënt. Rosa doet Frank zweten.

'Thuis', van maandag tot vrijdag rond 20.15 uur op VRT 1.

