Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Thilly is bezorgd en Bob ergert zich steeds meer aan Lowie. Christine plant de verjaardag van Jaan en Finn. Silke en Niels komen tot een vreselijk besef. Vince krijgt goed nieuws en Maité heeft een speciaal verzoek voor Thilly. Gaby heeft iets op te biechten, Waldek en Rosa wedden. Niels wil de waarheid vertellen, maar dan zullen er gevolgen zijn. Eddy, begaat een flater, Adil voelt zich rot en Vicky heeft gevoelig nieuws voor Vince.

Maandag 12 juni 2023 - aflevering 5461

Viv haar dag start met heel veel rommel. Simonne begint aan een nieuw elan in haar leven. Thilly is bezorgd over Zihame. Bob ergert zich meer en meer aan Lowie. Christine wil de verjaardag van Jaan en Finn vieren. Silke krijgt bezoek.

Dinsdag 13 juni 2023 - aflevering 5462

Bob wil eerlijk zijn met Tamara en stelt haar een belangrijke vraag. Thilly probeert Zihame zo goed mogelijk te helpen. Waldek loopt langs bij Adil en Christine. Silke en Niels komen tot een vreselijk besef.

Woensdag 14 juni 2023 - aflevering 5463

Bob lucht zijn hart bij Judith. Vince krijgt goed nieuws. Maité loopt langs bij Thilly met een heel speciaal verzoek. Christine, Thilly en Eddy delen hun bezorgdheid rond Adil. Gaby moet Britney iets opbiechten. Waldek en Rosa gaan een weddenschap aan.

Donderdag 15 juni 2023 - aflevering 5464

Niels bedenkt dat hij beter de waarheid vertelt, maar die kent verstrekkende gevolgen. Christine durft haar nieuwtje niet te vertellen aan Adil. Eddy is emotioneel en begaat een flater. Silke confronteert Ilias.

Vrijdag 16 juni 2023 - aflevering 5465

Adil voelt zich verschrikkelijk. Rosa kan niet lachen met een opmerking van Dirk. Een vlaag van enthousiasme doet Lowie actie ondernemen. Tamara beseft dat haar daden gevolgen hebben. Vicky brengt gevoelig nieuws aan Vince.

