Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Maandag 5 juni 2023 - aflevering 5456

Thilly toont begrip voor Zihame, maar Judith maakt zich daar zorgen over. Dries moet iets opbiechten. Christine en Adil hebben een andere visie over de toekomst van ACE. Eddy is opgetogen over het feit dat Britney komt logeren.

Dinsdag 6 juni 2023 - aflevering 5457

Femke kan doordringen tot Vince. Waldek confronteert Karin met haar egoïstisch gedrag. Er wacht Maité een ferme opdoffer. Lowie voelt zich enorm slecht, maar moet doorzetten. Judith valt overstuur binnen bij Tom en Peter.

Woensdag 7 juni 2023 - aflevering 5458

Tim ziet het vermoeden van Dieter bevestigd. Bob wil grondig de tijd nemen om uit te zoeken wat hij zelf wil. De frustraties bij Adil worden alleen maar groter. Rosa en Dirk besluiten om Marianne wat afleiding te bezorgen door samen een bezoekje te brengen aan Veerle.

Donderdag 8 juni 2023 - aflevering 5459

Thilly doet Ilias een voorstel. Lowie zit in zak en as. Gelukkig kan Tamara hem toch een beetje gemoedsrust geven. Eddy is helemaal van slag wanneer Angèle hem met zijn neus op de feiten drukt.

Vrijdag 9 juni 2023 - aflevering 5460

Frank kan het niet laten om Dirk te plagen met zijn idee. Rosa en Waldek moeten blokken voor hun examen van sommelier. De twijfels komen boven bij Niels. Karin brengt moeilijk nieuws. Peter geeft Vicky een complimentje.

