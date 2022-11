Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Foto: Eén - © VRT 2022

Dieter wijst Nancy terecht en Marianne is ontstemd over de plannen van Karin. Frank is door zijn rug gegaan, Veerle is weer verward, Peter doet een lastige ontdekking. Britney moet Zihame iets vertellen. Angèle blijft Vince gevaarlijk vinden. Tamara organiseert een fotoshoot. Rosa schrikt en Zihame confronteert Harry. Dieter en Tim stunten.

Maandag 21 november 2022 - aflevering 5316

Dieter geeft Nancy onder haar voeten. Lowie moet naar het gemeentehuis. Het idee van Tom voor zijn teambuilding wordt genadeloos afgeschoten door de collega’s. Marianne is niet opgezet met de plannen van Karin.

Dinsdag 22 november 2022 - aflevering 5317

Frank is door zijn rug gegaan en heeft hulp nodig. De verwardheid van Veerle steekt alweer de kop op. Waldek krijgt bezoek van Karin. Peter doet een nogal ambetante ontdekking. De argwaan van Thilly verdwijnt als sneeuw voor de zon, met alle gevolgen van dien. Woensdag 23 november 2022 - aflevering 5318

Britney moet Zihame iets vertellen. Angèle blijft Vince een gevaarlijke gast vinden. Dieter heeft de oplossing voor het probleem van The Intervention. Nora stelt Waldek voor om een uitstapje te doen, maar dat is buiten Rosa gerekend. Donderdag 24 november 2022 - aflevering 5319

Eddy begint ongerust te worden nadat Angèle hem een heldenverhaal heeft verteld over Vince. Veerle is wat nerveus; gelukkig kunnen Joren en Hannah haar geruststellen. Tamara organiseert een fotoshoot met het ideale model. Vrijdag 25 november 2022 - aflevering 5320

Zihame confronteert Harry met wat ze ontdekt heeft. Rosa schrikt van wat ze verneemt van Angèle. Veerle moet de hulp van Frank inroepen. Thilly en Joren aanhoren de laatste stunt van Dieter en Tim met veel plezier. 'Thuis', van maandag tot vrijdag om 20.10 uur op Eén.