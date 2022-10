Dit zie je deze week in 'Thuis'! - PREVIEW

Al sinds jaren is 'Thuis' bij veel Vlaamse gezinnen dé vaste afspraak om samen gezellig in de zetel te duiken en de tv-avond af te trappen. Nieuwsgierig naar volgende week? Lees de preview!

Maandag 31 oktober 2022 - aflevering 5301

Vicky is van slag door toedoen van haar broer. Rosa veegt Nora de mantel uit in het bijzijn van Judith. Marianne vindt het idee van Karin allesbehalve positief.

Dinsdag 1 november 2022 - aflevering 5302

Sam is kwaad wanneer ze ziet hoe Bar Madam er na het halloweenfeestje bij ligt. Rosa merkt dat Viv niet in haar sas is. Nancy spoort Britney aan om bij haar papa te gaan logeren.

Woensdag 2 november 2022 - aflevering 5303

Marianne heeft de hulp van Robin nodig. Paulien krijgt een zoveelste teleurstelling te verwerken. Het etentje bij Tom en Karin thuis kent een abrupt einde. Lowie is er amper met zijn gedachten bij.

Donderdag 3 november 2022 - aflevering 5304

Tom heeft geen spijt van zijn beslissing. Eddy wil zijn dochter helpen en vraagt raad aan Joren. Adil moet een herstelling doen in de Withoeve. Sam is bezorgd over haar mama.

Vrijdag 4 november 2022 - aflevering 5305

Veerle is misnoegd door de houding van Sam. Tom komt eindelijk meer te weten over de date van Peter. Nancy krijgt onder haar voeten van Marianne en dat valt niet in goede aarde.

