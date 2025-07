Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 28 juli 2025 – aflevering 4416

Erik ontkent Christophs beschuldigingen over het kluisje en merkt dat Christoph hem sinds Werner weg is constant bekritiseert. Christoph is vriendelijk tegen Maxi, wat Maxi inspireert om het ook met Erik bij te leggen. Yvonne is tevreden, maar ziet dan hoe Erik geld ontvangt van Georg voor zijn hulp aan Sophia. Ondertussen loopt Yannik Larissa toevallig tegen het lijf en hij besluit deel te nemen aan haar yogales. Wanneer hij tijdens een oefening valt en ze samen in de lach schieten, merkt Yannik dat hij gevoelens heeft voor Larissa. Miro ontdekt dat Greta zwanger is en een abortus overweegt. Hij besluit haar onvoorwaardelijk te steunen, ongeacht haar beslissing.



Dinsdag 29 juli 2025 – aflevering 4417

Miro probeert Greta te steunen en ze genieten samen van een avond in het casino. Greta glijdt de volgende dag uit in de keuken en wordt naar het ziekenhuis gebracht, waar ze de hartslag van haar baby hoort en van mening verandert. Yannik is verliefd op Larissa, maar probeert dit te verbergen. Fanny merkt zijn gevoelens op. Wanneer Henry zich bij de yogales aansluit, is Yannik daar niet zo blij mee. Erik legt aan Yvonne uit dat hij dubbelspel speelt om Sophia te stoppen. Sophia zet Christoph onder druk en Alexandra vermoedt dat ze hem probeert te manipuleren.



Woensdag 30 juli 2025 – aflevering 4418

Markus is geschokt wanneer hij via videobeelden ontdekt dat Vincent en Katja elkaar in de lift hebben gekust. Larissa heeft plankenkoorts voor een discussie over de fabriek, waardoor Henry besluit haar te vervangen. Dit leidt tot een conflict, maar ook passie tussen Maxi en Henry. Greta twijfelt na het zien van de echo van haar baby, maar Miro laat haar ruimte om zelf een keuze te maken. Na een droom waarin ze een positieve toekomst als moeder ziet, besluit Greta het kind te houden. Miro is dolgelukkig.



Donderdag 31 juli 2025 – aflevering 4419

Maxi en Henry zijn onzeker over hun gevoelens voor elkaar. Maxi probeert de aandacht af te leiden door een gesprek over Larissa en Henry als koppel te beginnen. Henry kan zijn liefde voor Maxi niet onderdrukken en kust haar. Greta en Miro willen hun zwangerschap geheimhouden, maar Greta vertelt het toch aan enkele vrienden, wat leidt tot een verrassingsfeest. Markus ontdekt de affaire tussen Katja en Vincent en is geschokt. Alexandra adviseert hem om rustig met Katja te praten wanneer ze terug is. Ondertussen probeert Markus zijn woede tegenover Vincent te verbergen.



Vrijdag 1 augustus 2025 – aflevering 4420

Markus is diep geschokt wanneer Katja voor Vincent kiest en niet voor hem. Vincent is dolblij, maar een confrontatie tussen de mannen dreigt uit de hand te lopen. Henry bekent zijn liefde aan Maxi, maar onthult ook dat Sophia achter de vergiftiging zit en de bruiloft met Larissa manipuleert. Hierdoor lijkt een relatie onmogelijk. Ricarda bezoekt Greta en Miro om hen te steunen. Miro voelt zich ongemakkelijk, terwijl Greta de situatie luchtig opvat. Larissa is opgelucht wanneer Yannik Erik vervangt als getuige, ook al beseft hij dat hij nu definitief in de friendzone zit.



