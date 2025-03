Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 10 maart 2025 - aflevering 4316

Maxi voelt zich opgelucht wanneer ze hoort dat Katja en Markus hun plannen om het Fürstenhof te verlaten hebben opgeborgen. Ze denkt dat Katja en Christoph vrede hebben gesloten, maar beseft niet dat Katja Christoph onder druk zet. Voor de bruiloft van Lale en Theo komt Theo's vader naar het Fürstenhof. Theo heeft gemengde gevoelens over zijn komst en ook Theodor voelt zich ongemakkelijk. Christoph denkt dat Theodor een toespraak zal geven, maar Theodor twijfelt, omdat hij zich als vader tekortgeschoten voelt. Nu Michael er niet is, wil Nicole haar optreden in de pianobar annuleren. Hoewel Erik contact met Nicole probeert te vermijden, is hij toch blij wanneer Yvonne haar overhaalt om met haar op te treden.



Dinsdag 11 maart 2025 - aflevering 4317

Katja is geschokt omdat Maxi zichzelf heeft aangegeven en zo haar toekomst als arts op het spel zet. Maxi gelooft echter dat ze het juiste heeft gedaan. Ook Alexandra is verbaasd dat Maxi zo'n onverstandige beslissing heeft genomen. Shirin arriveert voor de bruiloft van Lale en Theo en wordt hartelijk ontvangen door Alfons en Erik. Ze heeft cadeautjes van Gerry meegebracht, inclusief een verrassend geschenk voor Lale: een witte trouwjurk waarin zowel de grootmoeder als moeder van Lale getrouwd zijn. Lale is aanvankelijk niet enthousiast, maar begint dan toch van mening te veranderen.



Woensdag 12 maart 2025 - aflevering 4318

Theo en Lale willen de avond voor hun bruiloft graag samen doorbrengen, maar hun vrienden plannen iets anders. Ana en Shirin nemen Lale mee voor een wellnessavond, terwijl Theo bij de familie Sonnbichler eindigt. Het wordt een leuke vrijgezellenavond en ook Theodor en Christoph komen langs. Christoph probeert Alexandra gerust te stellen, maar zij blijft koppig. Ze biedt zelfs aan om Maxi in de rechtbank te verdedigen. Maxi laat zich door Werner overtuigen dat Alexandra de beste keuze is op korte termijn. Werner gaat een kijkje nemen in de keuken en treft daar Luis aan. Luis heeft de verantwoordelijkheid voor de catering en is verbaasd dat Werner hier niet van op de hoogte is.



Donderdag 13 maart 2025 - aflevering 4319

Philipp gaat de bruidstaart voor Lale en Theo ophalen, maar de taart is nog niet klaar. De decoratie moest worden aangepast aan de nieuwe jurk van Lale. Zal hij de taart op tijd naar het feest kunnen krijgen? Maxi vreest voor haar medische licentie. Tijdens een gesprek met Alexandra erkent ze haar fout. Alexandra denkt dat Maxi handelde vanuit emotionele stress. Werner inspecteert opnieuw de keuken, tot Luis' argwaan. Theo wilde voor zijn bruiloft de Parfait Charlotte, een geheim recept dat Luis niet mag leren. Werner controleert kritisch Luis' versie van het parfait en lijkt niet echt overtuigd.



Vrijdag 14 maart 2025 - aflevering 4320

Michael komt terug uit Oslo en Nicole is blij om hem te zien. Ze zijn dankbaar om weer samen te zijn. Wanneer Maxi naar Michaels gezondheid vraagt, vertelt hij over de conferentie: de expert raadt immunotherapie aan als de beste behandeling voor zijn aandoening. Toch krijgt Michael weer problemen met zijn linkerhand en hij reageert zijn frustraties af op Nicole. Alexandra vraagt zich tijdens een gesprek af of er een andere vrouw in Michaels leven is. Werner verneemt dat Greta langer in Hamburg blijft en vraagt Luis om haar in de keuken te vervangen. Christoph herinnert Alexandra eraan dat ze zich zouden moeten verzoenen in plaats van ruzie maken.



