Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair.

Maandag 3 maart 2025 - aflevering 4311

Katja is teleurgesteld omdat Markus zijn aandelen niet aan Christoph wil verkopen. Ze maakt zich zorgen om Markus en doet Christoph een voorstel om hem te helpen. Ondertussen biedt Werner plots aan om de aandelen van Markus over te nemen. Ana heeft door wie haar ware liefde is, maar ze kan hem niet vinden. Wanneer hij ook niet op haar bericht reageert, vraagt ze zich af of ze te veel verwachtte. Michael krijgt vlak voor zijn optreden met Nicole een aanval en moet zich terugtrekken. Een gast biedt spontaan aan om met Nicole op te treden, wat een groot succes wordt. Michael beseft dat hij zijn job niet meer kan doen en annuleert zijn afspraken.



Dinsdag 4 maart 2025 - aflevering 4312

Werner brengt Greta geweldig nieuws: haar sollicitatie bij het culinair magazine was positief en iemand komt haar menu proeven. Ze maakt zich wel zorgen over het dessert, maar Luis belooft de ontbrekende ingrediënten te halen. Helaas verwisselen hij en Miro per ongeluk hun boodschappen. Katja vertelt Markus over Christophs chantage, en hoewel Markus woedend is, voorkomt Katja dat hij de confrontatie aangaat met Christoph. Michael zegt overhaast tegen Nicole dat hij stopt met opereren om meer tijd samen door te brengen. Nicole is blij en zegt ja op een aanbod van Werner om in de hotelbar te zingen, in de veronderstelling dat Michael haar nu kan begeleiden. Ze beseft niet dat zijn gezondheidsprobleem hem in een moeilijke positie brengt.



Woensdag 5 maart 2025 - aflevering 4313

Christoph is boos wanneer hij hoort dat zijn plan door Markus' afwezigheid niet kan doorgaan. Intussen begint de wandeltocht van Vincent en zijn vader niet goed. Toch stelt Vincent zich open voor Markus, tot zijn eigen verbazing. Ze genieten van de diepgaande gesprekken die ze voeren, maar dan gebeurt er iets vervelends. Greta beseft, dankzij Miro, dat ze Luis ten onrechte heeft beschuldigd. Wanneer ze zich wil verontschuldigen, is Luis echter nog steeds gekwetst. Miro voelt zich deels schuldig voor hun ruzie. Hoewel hij zich er eigenlijk niet mee wilde bemoeien, besluit hij in te grijpen. Nicole krijgt een brief van een bewonderaar die haar laatste optreden prijst. Ze laat deze aan Michael zien, die een beetje jaloers is. De brief herinnert hem eraan hoe aantrekkelijk Nicole is, en hij vreest dat zijn ziekte hem minder aantrekkelijk voor haar maakt.



Donderdag 6 maart 2025 - aflevering 4314

Ana wil haar beste vriendin als getuige een mooi en persoonlijk cadeau geven: een video met bijdragen van vrienden en familie van Lale en Theo die hen het beste wensen en grappige anekdotes delen. Ana is blij, omdat de video's zowel ontroerend als grappig zijn. Theo wil graag trouwringen kopen, maar Lale heeft een wel erg dure smaak. Wanneer Christoph dit hoort, koopt hij de ringen als cadeau. Alexandra vindt de ringen echter en denkt dat ze voor haar en Christoph zijn. Vincent verzorgt Markus' verstuikte enkel. Ze moeten in een tent overnachten, ondanks het slechte weer en de koude. Katja maakt zich zorgen wanneer ze hiervan hoort en vertrekt na een onrustige nacht met Maxi om hen te zoeken.



Vrijdag 7 maart 2025 - aflevering 4315

Ana is zeker van haar keuze voor de man van haar dromen. Wanneer een waarzegster haar voorspelt dat ze snel zal trouwen, twijfelt Ana echter of dat niet te vroeg is. Toch lijken de voortekenen gunstig, waardoor ze een impulsieve stap waagt. Miro bespreekt zijn nachtmerrie met Theo, maar wil niet toegeven dat hij verliefd is op Greta. Greta merkt op dat Miro plots afstandelijker is en vraagt Theo om uitleg over zijn vreemde gedrag. Michael wil naar een orthopedisch congres in Oslo, waar een expert op het gebied van zijn aandoening spreekt. Nicole voelt zich buitengesloten omdat Michael vergeten is dat ze samen zouden optreden in de hotelbar.



