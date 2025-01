Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 13 januari 2025 - aflevering 4276

Wanneer Katja plots tegenover Markus staat, is ze overweldigd. Ze spreekt Philipp aan omdat hij Markus heeft teruggehaald, maar Philipp maakt haar duidelijk dat ze door haar financiële problemen niet veel opties heeft. Wanneer Markus Katja weer ontmoet, doet hij haar een liefdesbekentenis. Stella ontkent dat ze Theo's ADHD-app heeft gemanipuleerd. Lale gelooft haar en denkt dat Theo gewoon vergeten is de afspraak op te slaan. Michael laat Ana onder strikte voorwaarden uit het ziekenhuis vertrekken. Ze is ontroerd wanneer ze merkt hoe haar vrienden hun best doen om ervoor te zorgen dat ze thuis kan herstellen. Ana is vooral blij met het feit dat Vincent en Philipp zo goed met elkaar lijken op te schieten. Ze vindt beide mannen geweldig, en vindt het moeilijk om tussen hen te kiezen.



Dinsdag 14 januari 2025 - aflevering 4277

Ana denkt dat Vincent en Philipp eindelijk vrede met elkaar hebben gesloten, maar beseft ook dat Vincent het daar moeilijk mee heeft. Ondertussen vraagt Markus zich af of Philipp de volledige waarheid heeft verteld. Markus denkt dat hij Vincent opnieuw als vader heeft teleurgesteld omdat hij de kant van Philipp heeft gekozen en hij doet Vincent een immoreel aanbod. Maxi plaagt Christoph tijdens het joggen en zegt dat hij langzamer is dan zij. Wanneer ze ook medewerkers van het Fürstenhof begint in te schakelen voor haar studie, raakt Christoph steeds meer geïrriteerd. Intussen is Katja onzeker over hoe ze haar wijngaard kan redden. Ana doet haar een verrassend aanbod. Yvonne krijgt te horen dat de gestolen shuttle moet worden gerepareerd en dat het Fürstenhof de kosten moest dragen. Yvonne, Nicole, Erik en Michael voelen zich schuldig.



Woensdag 15 januari 2025 - aflevering 4278

Vincent twijfelt of hij het voorstel van Markus moet aannemen. Zijn aandacht wordt echter al snel opgeëist door een ander probleem want Anas toestand is verslechterd. Wanneer Vincent hierover praat met Philipp, merkt hij hoe bezorgd Philipp is. Ondertussen heeft Michael slecht nieuws voor Ana. Katja wijst Anas aanbod in eerste instantie af omdat ze het gevoel heeft dat ze Ana misbruikt. Wanneer ze beseft dat ze de wijngaard niet op eigen kracht kan redden, wil Katja alsnog Anas aanbod aannemen. Alfons maakt Erik duidelijk dat hij de directie moet vertellen dat hij de shuttle heeft gestolen. Erik is bereid alle schuld op zich te nemen, maar intussen heeft iemand anders al alles bekend.



Donderdag 16 januari 2025 - aflevering 4279

Markus stelt Katja voor om een samenwerking tussen haar wijngaard en het Fürstenhof op te zetten. Katja stemt in en ook Werner is hier voor te vinden. Christoph is minder enthousiast. Katja is teleurgesteld. Wanneer Markus Christoph ter verantwoording roept, loopt het gesprek uit de hand. Ana heeft het moeilijk met Michaels diagnose. Ze wil niemand zien, zodat ze het nieuws kan verwerken. Vincent en Philipp zijn erg bezorgd over het slechte nieuws over Ana en zijn blij dat ze met elkaar kunnen praten. Wanneer Ana ondanks de moeilijke situatie droomt van een gelukkige toekomst met een gezin en haar droomman, krijgt ze weer hoop. Tot Eriks opluchting wil Werner het shuttle-incident vergeten. Hij heeft in ruil een taak voor Erik: hij moet voor de vogelspin van een VIP-gast zorgen. Omdat Erik een afkeer van spinnen heeft, haalt Yvonne een grap met hem uit.



Vrijdag 17 januari 2025 - aflevering 4280

Het conflict tussen Markus en Christoph dreigt te escaleren. Ondertussen denkt Maxi dat Christoph Alexandra wil opzetten tegen Katja's wijngaard. Ze doet een paar druppels slaapmiddel in zijn sinaasappelsap, zodat hij de beslissende vergadering mist. Philipp wijst Vincent erop dat Apollo niet eet. Vincent vermoedt dat het dier Ana mist. Wanneer Ana dit hoort, wil ze onmiddellijk naar Apollo, maar Michael verbiedt haar dat. Vincent heeft een alternatief voorstel: ze bellen Ana op, zodat Apollo haar stem kan horen. Wanneer Stella een nieuwe woonplaats moet zoeken, biedt Alfons haar aan om bij Hildegard en hem te verblijven, maar Stella wijst dit af. Ze hoopt op een aanbod van Lale en is teleurgesteld wanneer deze haar aanraadt om bij Vincent in te trekken.



