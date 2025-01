Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 6 januari 2025 - aflevering 4271

De spanning tussen Christoph en Katja loopt op wanneer Katja plots uitvliegt tegen Theo's vader. Dan staat Katja's dochter Maxi onverwacht voor haar neus. Ze gaan wandelen door Bichlheim en Maxi brengt zichzelf zonder het te weten in levensgevaar. Tijdens het bezoek aan Gut Thalheim negeert Ana haar steeds erger wordende rugpijn. Nicole kan Erik maar net stoppen wanneer hij Yvonne wil vertellen over de vermeende nacht met haar. Bij het afscheid nemen, komt het tussen Erik en Nicole echter tot een onverwachte kus. Wanneer Theo zijn vader de rug toekeert, begint hij na te denken. Heeft hij dan toch fouten gemaakt tegenover zijn zoon?



Dinsdag 7 januari 2025 - aflevering 4272

Ana komt met haar plannen voor Gut Thalheim aanvankelijk niet verder. Philipp en Vincent staan haar bij en blijken als team beter te functioneren dan verwacht. Ondertussen negeert Ana nog steeds haar rugpijn. Alexandra heeft een verrassing voor Christoph, maar wil nog niet vertellen wat het is. Christoph bereidt een romantisch diner bij kaarslicht voor. Theo weet niet of hij - na alles wat er gebeurd is - zijn vader nog een tweede kans kan geven. Theodor gelooft dat hij voorlopig heeft gefaald bij zijn zoon en wil zich met een brief van Theo afscheid nemen. Maar Lale vindt dat te laf en organiseert een ontmoeting tussen de twee.



Woensdag 8 januari 2025 - aflevering 4273

Alfons en Hildegard willen graag hun huwelijksbeloftes vernieuwen. Ze willen dat onder hun tweetjes doen, in een kleine kapel in de buurt. Hun plan wordt echter gedwarsboomd door het weer en het lijkt erop dat hun ceremonie in het water valt. Ana heeft steeds meer pijn en wordt in het ziekenhuis onderzocht. Daar hoort ze dat ze bij haar recente val van het paard een scheur in haar nier heeft opgelopen. Alexandra moedigt Christoph aan om opnieuw een aanzoek te doen. Deze keer wil ze graag zijn vrouw worden. Katja neemt op korte termijn vrij om tijd door te brengen met Maxi, waardoor ze opnieuw in conflict komt met Christoph.



Donderdag 9 januari 2025 - aflevering 4274

Katja vertelt Werner dat ze niet langer in het Fürstenhof wil werken. Werner vermoedt dat er opnieuw problemen zijn tussen Katja en Christoph, en vraagt Christoph om het bij te leggen. Ondertussen krijgt Maxi te horen dat ze haar onderzoeksproject in Bichlheim kan uitvoeren. Katja is erg blij dat ze Maxi langere tijd bij zich kan hebben. Na het schokkende nieuws doet Ana zich dapper voor, maar ze is toch erg bang voor de operatie. Lale, Philipp en Vincent maken zich zorgen om haar. Tussen Maxi en Christoph komt het tot een confrontatie, waardoor het conflict tussen Katja en Christoph escaleert. Erik heeft een idee: hij wil Yvonne in de Bräustüberl ontmoeten en doen alsof ze elkaar helemaal niet kennen. De avond verloopt vlot en eindigt passioneel. Maar dan droomt Erik over Nicole en hij is verward wanneer Yvonne hem wakker kust. Na hun vernieuwde huwelijksbeloftes zijn Hildegard en Alfons opgelucht dat alles weer goed is tussen hen.

Vrijdag 10 januari 2025 - aflevering 4275

Lale zegt haar afspraak met Stella af, omdat ze de kamer van Ana mooi wil inrichten tegen haar thuiskomst van het ziekenhuis. Theo wil Lale helpen, maar hij vergeet hun afspraak. Na de geslaagde operatie hoopt Ana zo snel mogelijk naar huis te mogen gaan. Vincent en Philipp zijn het hier niet over eens, waardoor het weer tot een conflict dreigt te komen. Katja is wanhopig en weet niet hoe het nu verder moet. Ze vertelt het nieuws over de bevroren wijnstokken voorlopig alleen aan Greta en Philipp, want ze wil deze crisis op eigen kracht oplossen. Maar dan staat Markus plots voor haar. Na Eriks droom over Nicole verzint hij een excuus om niet opnieuw met Yvonne uit te gaan. Tijdens een gesprek met Vincent haalt hij ook nog eens de namen van Yvonne en Nicole door elkaar, wat voor een gênant moment zorgt.



