Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 16 december 2024 - aflevering 4256

Vincent is stomverbaasd wanneer Natalie hem de waarheid vertelt. Hij wil absoluut met Ana praten, maar is bang dat ze hem opnieuw niet gelooft. Erik herinnert hem echter aan het feit dat Natalie hem iets verschuldigd is. Ondertussen zweeft Ana op een roze wolk en droomt ze van een toekomst met Philipp. Helene twijfelt of ze zich echt op Günther moet focussen. Zijn leugens blijven door haar hoofd spoken en ze wil Tonia ook niet kwetsen. Maar Tonia geeft Helene groen licht en denkt al aan haar volgende reis. Later is Helene onder de indruk van hoe Günther Katja helpt. Dit geeft haar de moed om voorzichtig toenadering tot Günther te zoeken. Zullen ze elkaar echt vinden?



Dinsdag 17 december 2024 - aflevering 4257

Philipp is door de mand gevallen. Ana is geschokt en wil niets meer met hem te maken hebben. Ze vlucht in de troostende armen van haar moeder. Vincent bedankt Natalie omdat ze uiteindelijk toch de waarheid heeft verteld. Voordat Natalie vertrekt, wenst ze Vincent toe dat hij en Ana weer bij elkaar zullen komen. Ondertussen maakt Ana Philipp duidelijk dat ze hem nooit meer wil zien. Een wanhopige Philipp beseft dat hij de liefde van zijn leven kwijt is. Helene verheugt zich op haar avond met Günther en staat versteld wanneer hij voorstelt om samen te koken. De volgende dag vertelt ze aan Tonia dat ze liever uit eten was gegaan. Alfons overhandigt Lale een brief van Theo's vader, maar Lale is bang dat de brief Theo zal kwetsen. Ze besluit de brief te laten verdwijnen.



Woensdag 18 december 2024 - aflevering 4258

Ana verontschuldigt zich bij Vincent omdat ze hem eerder niet geloofde over Philipp. Ondertussen verhuist Philipp naar een personeelskamer en hij beseft dat iedereen over hem roddelt. Yvonne voelt zijn oprechte verdriet en is onder de indruk dat hij ondanks alles Bichlheim niet de rug toekeert. Philipp maakt haar duidelijk dat hij van Ana houdt en voor haar zal vechten. Helene beseft dat haar gevoelens voor Günther niet sterk genoeg zijn en maakt een einde aan hun relatie. Ze neemt een spontane beslissing die haar leven van de ene op de andere dag compleet verandert. Lale besluit uiteindelijk Theo de brief toch te geven, maar hij is haar voor en vindt de omslag. Lale vreest dat Theo boos zal zijn, maar hij toont begrip en weet dat ze hem alleen maar wilde beschermen.



Donderdag 19 december 2024 - aflevering 4259

Vincent maakt Philipp verwijten en eist dat hij Bichlheim verlaat. Vincent vertelt Erik dat hij hoopt dat Ana nooit meer iets met Philipp te maken wil hebben. Ondertussen kan Ana haar ogen niet geloven wanneer ze ziet dat de erfenis echt op haar rekening staat. Ze is blij, maar bekent aan Nicole dat ze zich ook overweldigd voelt. Günther trekt zich terug na de breuk met Helene. Alfons begrijpt niets van Helenes snelle afscheid en moet er zelfs om lachen. Hij denkt dat Günther zich gekwetst voelt, maar hij blijkt al opnieuw aan het daten te zijn. Hij neemt afscheid van Hildegard en Alfons, klaar voor een nieuw liefdesavontuur.

Vrijdag 20 december 2024 - aflevering 4260

Werner bekent aan Valentina dat hij Helene erg mist sinds ze vertrokken is. Hoewel ze eigenlijk terug naar Brussel wil reizen, stelt Valentina haar opa voor om nog wat langer te blijven. Wanneer Werner echter hoort hoeveel zijn kleindochter Otto mist, maakt hij duidelijk dat hij het alleen wel zal redden. Ana vraagt zich in een gesprek met Vincent af hoe ze ooit van Philipp heeft kunnen houden. Vincent suggereert voorzichtig dat ze destijds mogelijk dankbaarheid voor haar redding met liefde heeft verward. Ondertussen bedankt Nicole Vincent omdat hij Ana de ogen heeft geopend. Daarbij realiseert ze zich dat hij nog steeds van Ana houdt. Erik ergert zich eraan dat Yvonne altijd voor Philipp klaarstaat. Tijdens een avondje met Nicole en Michael leidt het onderwerp Philipp opnieuw tot verhitte discussies.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

