Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 28 oktober 2024 - aflevering 4221

Natalie zorgt voor een neerslachtige Vincent. Als dank regelt hij een baan voor haar als rij-instructrice op de manege. Alexandra beschuldigt Christoph ervan jaloers te zijn op Tom en hem daarom in een kwaad daglicht te stellen. Werner, Katja en Alexandra zijn enthousiast over Markus' idee om het muurschilderij met een gemeentelijke subsidie permanent in het Fürstenhof te houden. Yvonne en Erik vinden Caspar en lossen het misverstand op. Kort daarna reist Yvonne naar Brandenburg om met de leiding van de woongroep te spreken. Ondertussen weet Caspar op een liefdevolle manier het ijs tussen hem en Erik te breken. Helene kijkt enorm uit naar haar afspraakje met Oliver. Tijdens hun date ontdekt ze echter dat hij een echte nerd is en dat hun interesses erg verschillen. Toch besluit ze vol zelfvertrouwen om het daten niet op te geven.



Dinsdag 29 oktober 2024 - aflevering 4222

Natalie vertelt Philipp hoe moeilijk ze het vindt om Vincent steeds te moeten bedriegen. Dit maakt Philipp duidelijk dat hij alles op alles moet zetten bij Ana. Hij zorgt ervoor dat Ana een gesprek tussen Nicole en hem opvangt, waarin Philipp een ongelooflijke bekentenis doet. Hoe zal Ana hierop reageren? Alexandra overtuigt Christoph om Tom toch een managementfunctie te geven. Ze heeft echter geen idee dat Christoph een verborgen agenda heeft en stiekem conflicten tussen Tom en Alexandra wil uitlokken. Helene neemt het online daten eerst niet serieus, tot ze met een man matcht die ze echt interessant vindt. Er is echter één groot probleem: in haar profiel staat dat ze de directeur van het Fürstenhof is. Erik regelt dat Caspar een proefdag mag meelopen in de keuken bij Greta.



Woensdag 30 oktober 2024 - aflevering 4223

Alexandra vraagt Tom om een verslag voor de gemeenteraad te maken, wat tot een ruzie leidt. Kort daarna wordt Tom opnieuw teleurgesteld wanneer Alexandra niet wil samenwonen. In zijn ogen is er maar één persoon de schuld van zijn problemen met Alexandra. Markus geeft toe aan Katja dat hij de bouwplannen heeft vervalst om het schilderij van Anton Hagen te behouden. Hoewel Katja zijn eerlijkheid waardeert, laat ze duidelijk blijken dat het te laat is voor een nieuwe start. Ana is na Philipps bekentenis onzeker en trekt zich terug. Philipp hoopt dat zijn actie iets bij haar teweeg heeft gebracht. Door schade aan het dak kan Nicole niet langer bij de Sonnbichlers blijven. Michael stelt voor dat ze tijdelijk bij hem intrekt. Nicole is ontroerd en verheugt zich op haar nieuwe thuis.



Donderdag 31 oktober 2024 - aflevering 4224

Philipp verbergt zijn teleurstelling voor Ana en beraamt stiekem een nieuw plan om haar terug te winnen. Tom wil het goedmaken met Alexandra en nodigt haar uit voor een avondje theater. Wanneer ze 's nachts niet kan slapen, knoopt ze een gesprek aan met Christoph. Ze beseffen allebei dat ze nog steeds een diepe band hebben. Hoewel Alexandra Christoph vraagt het gesprek te vergeten, vermoedt hij dat hun liefde vroeg of laat een nieuwe kans zal krijgen. Erik en Greta ontdekken dat Caspar interesse heeft in Lale en vrezen dat hij na zijn vorige ongelukkige relatie weer in een lastige situatie zal belanden. Michael wil niet geloven dat hij hard snurkt. Wanneer Nicole hem de volgende ochtend een opname laat horen, beseft hij dat ze gelijk heeft. Vastbesloten doet hij er alles aan om het probleem op te lossen.

Vrijdag 1 november 2024 - aflevering 4225

Lale is onder de indruk van Caspars sportiviteit, en de twee spreken af om nog eens samen te gaan sporten. Wanneer Erik hiervan hoort, vreest hij dat Caspar zich in de relatie van Lale en Theo zal mengen. Verontrust deelt hij zijn zorgen met Theo. Maar Lale en Theo lachen erom en zijn ervan overtuigd dat Caspar geen bedreiging vormt voor hun relatie. Hebben ze daar wel gelijk in? Ana vindt de gewonde Philipp en beseft dat hij op het randje van de dood balanceert. In paniek probeert ze hem te reanimeren. Christoph vertelt Alexandra dat hij zijn komende verjaardag met de hele familie in een luxehotel wil vieren en hoopt dat ze erbij zal zijn. Wanneer Alexandra dit met Tom bespreekt, wordt hij jaloers en ze belooft hem af te zeggen. Werner wijst haar erop dat vertrouwen de basis van een relatie is. Zal Alexandra zich nog bedenken?



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

