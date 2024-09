Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

De Duitse soap 'Sturm der Liebe' is intussen ook een klassieker op de Vlaamse televisie. De gebeurtenissen in het Fürstenhof en omgeving blijven populair. Dagelijks kan je de avonturen volgen op VTM GOLD. Lees hier onze wekelijkse preview!

Maandag 16 september 2024 - aflevering 4191

Tijdens een uitstapje vinden Ana en Vincent twee helften van een gebroken sieraad, die ze als geluksbrenger bewaren. Kort daarna krijgt Vincent echter een verontrustend bericht. Yvonne en Erik beleven na enkele moeilijke maanden een bijzonder emotionele bruiloft. Ze hopen dat het ergste nu achter de rug is. Theo neemt Lale's advies ter harte en traint om binnenkort in de vrije natuur te kunnen boulderen. Hildegards achterneef solliciteert als chauffeur bij het Fürstenhof, maar Markus probeert daar een stokje voor te steken.



Dinsdag 17 september 2024 - aflevering 4192

Tijdens een roeitochtje groeit Christophs hoop op een toekomst met Alexandra. Wanneer Alexandra ontdekt dat de oorbel die ze onlangs in de sauna vond van Yvonne is, en ze Yvonne vervolgens in een verhitte discussie met Christoph ziet, begint ze het te begrijpen. Vincent schakelt een dierenarts in voor Apollo's operatie. Ana is diep geraakt door zijn onbaatzuchtige inzet. De spanningen tussen Theo en Christoph nemen toe. Theo wil zich niet langer zo laten behandelen.



Woensdag 18 september 2024 - aflevering 4193

Ana verzekert Philipp dat Vincent en zij slechts vrienden zijn. Maar 's nachts heeft ze een verwarrende droom en ze vraagt zich daarna af of ze toch meer voelt voor Vincent. Diep gekwetst verbreekt Alexandra de vriendschap met Yvonne en ze stort zich in de armen van Tom. Ze vertrouwt hem haar problemen toe en vraagt hem om een gunst. Later confronteert Alexandra Christoph met wat ze heeft ontdekt en woedend geeft ze hem een klap. Katja stelt Markus voor om Vincent aan te nemen als stalmeester bij het Fürstenhof. Werner stelt echter een cruciale voorwaarde, die ook Markus aangaat.



Donderdag 19 september 2024 - aflevering 4194

Erik ziet Yvonne en Christoph elkaar omhelzen en hij kan zijn groeiend wantrouwen nauwelijks verbergen. Hij probeert zich sterk te houden, maar wanneer Yvonne's telefoon toevallig voor hem ligt, kan hij de verleiding niet weerstaan. Ana trekt zich op het laatste moment terug en onderbreekt een intiem moment met Vincent. Ondertussen krijgt Wilma te horen dat ze niet lang meer te leven heeft. Voor haar dood wil ze zich absoluut nog verzoenen met Philipp. Philipp hoopt dat hij in het testament wordt opgenomen. Tom doet er alles aan om meer tijd met Alexandra door te brengen. Katja wil de ruzie met Markus bijleggen.



Vrijdag 20 september 2024 - aflevering 4195

Philipp vertelt Vincent dat hij net een relatie met Zoe is begonnen en overtuigt hem om dat voorlopig niet aan Ana te vertellen. Ondertussen wacht Ana gespannen op Apollo's operatie. Wanneer de dierenarts plots een ongeluk krijgt, moet Vincent een moeilijke beslissing nemen: zal hij zelf opereren? Door een cyberaanval valt het boekingssysteem van het Fürstenhof uit, wat voor grote chaos zorgt. Christoph vraagt Theo om hulp. Theo wil hem niet teleurstellen en doet er alles aan om het probleem op te lossen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

