Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 5 augustus 2024 - aflevering 4161

Ana kan net voorkomen dat Vincent aan Markus en Noah vertelt dat hij de zoon van Markus is. Noah is echter achterdochtig en wil de confrontatie aangaan met Vincent. Alexandra twijfelt aan Christophs liefde voor haar. Yvonne zegt Alexandra dat ze Christoph moet vertrouwen. Theo geeft Lale toe dat hij zijn medicatie niet meer verdraagt en de dosis heeft gehalveerd. Hij is er echter van overtuigd dat hij zijn ADHD onder controle kan krijgen.



Dinsdag 6 augustus 2024 - aflevering 4162

Noah kan maar niet geloven wat Vincent hem net heeft verteld. Ana probeert Noah duidelijk te maken dat Vincent geen reden heeft om te liegen. Philipp komt onder druk te staan wanneer zijn oudtante eerder aankomt dan gepland. Alexandra gelooft Christoph niet en ze trekt zich meer en meer terug. Ze sluit zich op in haar kamer en wil niemand zien.

Woensdag 7 augustus 2024 - aflevering 4163

Ana kan Vincents vooroordelen over Philipp niet begrijpen. Ze wou dat hij kon zien wat voor een geweldig persoon hij is. Erik kijkt uit naar het huwelijksaanzoek. Yvonne merkt dat Erik op de hoogte is en zoekt ruzie. Michael kijkt erg uit naar zijn afspraakje met Nicole en hij is dan ook heel teleurgesteld wanneer ze afbelt.



Donderdag 8 augustus 2024 - aflevering 4164

Markus luistert naar Noah die twijfelt of hij de job moet aannemen en zo zijn relatie met Greta op het spel zet. Ana en Philipp kussen elkaar, maar ze worden gestoord door Vincent. Theo heeft een creatieve oplossing voor zijn probleem die hem zal helpen bij het organiseren van zijn werk en dagelijks leven. Alles verloopt vlot, tot Alfons iets opmerkt.



Vrijdag 9 augustus 2024 - aflevering 4165

Vincent vertelt Ana dat haar paard Apollo een dure behandeling moet krijgen. Ze krijgt ook te horen dat ze volgend semester opnieuw mag gaan studeren. Ze zal dus een moeilijke beslissing moeten nemen. Markus is geschokt wanneer hij te horen krijgt dat Vincent zijn zoon is. Erik wil Yvonne een groot huwelijksfeest geven, ook al weet hij nog niet hoe hij dat zal betalen.



