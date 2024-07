Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 29 juli 2024 - aflevering 4156

Michael verwelkomt Vincent, de nieuwe dierenarts en ze kunnen meteen goed met elkaar opschieten. Wanneer Nicole Vincent ontmoet, vraagt ze hem om Ana's paard Apollo te onderzoeken. Werner en Christoph ergeren zich aan Markus. Noah moet naar Keulen voor een zakelijke afspraak met Verena Baum. Hij is van plan om zijn meubelbedrijf uit te breiden. Greta ontdekt dat Alexandra door haar schuld een huidtransplantatie nodig heeft en ze wil het Fürstenhof verlaten.



Dinsdag 30 juli 2024 - aflevering 4157

Noahs vriend Philippe en Markus hebben een afspraak met Vincent. Wanneer Markus Vincent ontmoet, verloopt het gesprek helemaal anders dan verwacht. Vincent lijkt extreem vijandelijk en afstandelijk tegenover hem. Philippe ergert zich aan de onvriendelijkheid van Vincent en praat hierover met Ana. Yvonne voelt zich beter en besluit Erik ten huwelijk te vragen. Alexandra is bang dat Christoph haar zal verlaten als ze aan de huidtransplantatie een litteken overhoudt. Noah keert terug uit Keulen.

Woensdag 31 juli 2024 - aflevering 4158

Vincent belooft Ana dat hij alles zal doen om haar paard Apollo te helpen. Ana moet hem iets bekennen. Markus probeert Katja op te vrolijken met een brief van schilder Anton Hagen. Christoph wacht gespannen tijdens de operatie van Alexandra. Hij hoopt dat alles goed komt en krijgt steun van Werner.



Donderdag 1 augustus 2024 - aflevering 4159

Markus moet vaststellen dat zijn geheime zoektocht naar de foto lastiger is dan verwacht. Hij geeft echter niet op en gaat met een idee naar Christoph en Werner. Vincent reageert geschokt op Ana's onthullingen. Theo moet de dosis van zijn medicatie halveren. Wanneer Alfons hem een vraag stelt over Lale, reageert Theo vreemd.



Vrijdag 2 augustus 2024 - aflevering 4160

Ondanks het feit dat haar litteken ontstoken is, wil Alexandra toch naar huis. Christoph belooft haar dat het litteken niets aan hun relatie verandert en dat ze voor hem nog altijd de mooiste vrouw is. Nicole vertelt Ana hoe arrogant Philipp vroeger was. Yvonne wil het aanzoek niet meer uitstellen. Theo helpt haar met het vuurwerk dat ze gekocht heeft, maar dan blijkt er onweer op komst te zijn.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

