Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

Maandag 15 juli 2024 - aflevering 4146

Eleni denkt aan Vroni, die ze graag op haar trouwfeest had. Greta verdedigt zichzelf in het bijzijn van Alexandra en maakt haar duidelijk dat zij de juiste is voor Noah. Hoewel ze erg overstuur is, wil Greta hem niets vertellen over de ruzie. Michael wil de avond doorbrengen met Nicole en hij denkt de perfecte plek gevonden te hebben. Wanneer Helene vroeger thuis komt, moet Michael improviseren.



Dinsdag 16 juli 2024 - aflevering 4147

Greta twijfelt, maar besluit Noah dan toch te vertellen over haar gesprek met Alexandra. Noah is kwaad en gaat de confrontatie aan met zijn moeder. Markus ontdekt dat de nieuwe vrouw in zijn leven een grote bewonderaarster is van een bepaalde schilder die een tentoonstelling houdt in München. Hij probeert kaartje te bemachtigen voor de opening en vraagt hiervoor hulp aan Alfons. Yvonne heeft pijn na de bestraling en vreest dat ze 's nachts niet zal kunnen slapen.

Woensdag 17 juli 2024 - aflevering 4148

Nicole voelt dat er iets mis is met haar dochter en denkt dat ze iets voor haar verbergt. Na de tentoonstelling groeien Markus en zijn nieuwe vrouw naar elkaar toe. Werner probeert haar intussen te overtuigen om als sommelier aan de slag te gaan in het Fürstenhof. Lale maakt zich zorgen, ze begrijpt niet waarom haar fitnessfilmpjes geen succes hebben. Ze vraagt Theo om haar te helpen. Al snel blijkt dat ze allebei een verschillend idee hebben over humor.



Donderdag 18 juli 2024 - aflevering 4149

Eleni staat voor een dilemma: Markus en Christoph geven haar elk een paar oorbellen om te dragen tijdens haar bruiloft. Hildegard beseft dat alleen staat voor de catering van het huwelijksfeest van Eleni. Wanneer Alexandra dit hoort, eist ze dat Greta meteen terugkomt uit Parijs. Het filmpje dat Lale met Theo maakte, heeft veel succes.

Vrijdag 19 juli 2024 - aflevering 4150

De avond voor de bruiloft krijgt Leander een verrassing: Max en Imani zijn speciaal uit Tanzania overgevlogen. Ze stellen voor om samen met hun huurwagen naar de huwelijksceremonie te rijden, maar dan valt de wagen in panne. De politie ontdekt dat Julian onder invloed was toen hij een auto-ongeluk veroorzaakte en dreigt nu zijn rijbewijs te verliezen. Alexandra zorgt ervoor dat een teleurgestelde Greta meteen terugkeert uit Parijs.



