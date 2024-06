Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 24 juni 2024 - aflevering 4131

Theo schaamt zich omdat hij tijdens zijn date met Lale in slaap is gevallen. Hij geeft toe dat hij een pilletje had genomen om te kalmeren. Julian voelt zich diep gekwetst nu hij weet dat Eleni het wilde uitmaken. Hij neemt Noah in vertrouwen, maar die begrijpt niet waarom Julian niet met Eleni zelf probeert te praten. Eric is erg zenuwachtig voor de operatie van Yvonne.



Dinsdag 25 juni 2024 - aflevering 4132

Het verdriet van Leander is groot en hij weet niet hoe hij ermee moet omgaan. Tijdens een namiddag vissen met Alfons kan hij zich eindelijk wat ontspannen. Alfons wordt echter weggeroepen, waardoor Leander alleen achterblijft. Een beetje later komt Julian langs en hij vertelt Leander dat hij met Eleni gaat trouwen. Theo vertelt Christoph en Alexandra dat hij ADHD heeft. Nicole viert het succes van het café met Alfons en Hildegard. Wanneer Michael langskomt, begint ze met hem te flirten.

Woensdag 26 juni 2024 - aflevering 4133

Nicole verontschuldigt zich bij Michael voor haar gedrag. Ze zweert dat ze geen gevoelens voor hem heeft en wil dat bewijzen met een avondje uit als vrienden. Leander beseft dat hij Eleni voor altijd kwijt is en hij besluit te verhuizen. Alfons stelt voor om bij hem en Hildegard in te trekken, maar dat wil Leander niet. Hij wil weg uit Bichlheim. Na Lale's liefdesbetuiging geeft Theo toe dat hij hetzelfde voelt voor haar.



Donderdag 27 juni 2024 - aflevering 4134

Leander is vastbesloten: hij wil naar Afrika. Julian gaat intussen verder met de voorbereidingen voor zijn huwelijk met Eleni. Zij weet helemaal niet dat Leander wil vertrekken. Leander besluit haar een afscheidsbrief te schrijven. Theo vindt dat Lale niet zo romantisch is en dat maakt haar heel onzeker. Nicole probeert haar gevoelens voor Michael te verdringen.

Vrijdag 28 juni 2024 - aflevering 4135

Julian ontdekt dat Leander Bichlheim wil verlaten, maar besluit dit te verzwijgen voor Eleni. Wanneer ze uiteindelijk toch hoort dat Leander onderweg is naar Afrika, wil ze hem stoppen. Ze beseft dat zij en Leander samen horen. Theo belooft Lale haar laptop te repararen zodat ze een videoboodschap kan maken voor haar oma. Wanneer hij dit toch vergeet, is Lale boos. Theo vreest dat hij niet de ideale man is voor haar en neemt een drastisch besluit. Alexandra en Christoph zijn op zoek naar personeel voor de bar.



