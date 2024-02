Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 12 februari 2024 - aflevering 4036

Vanessa koopt een nieuwe wieg, maar voelt zich schuldig nu blijkt dat Alfons er eentje voor haar gemaakt heeft. De geheime relatie van Noah en Greta is bijna aan het licht gekomen, waardoor Greta begint te twijfelen. Ze is bang om in een familievete verwikkeld te geraken. Florian hoort van Michael dat de medicatie die hij moest nemen, zijn vruchtbaarheid kan hebben verminderd.



Dinsdag 13 februari 2024 - aflevering 4037

Eleni vindt het lastig om te zien hoe Markus voor Alexandra blijft vechten. Ze wil hem vertellen dat ze niet echt zijn dochter is. Vanessa voelt zich niet goed en wordt opgenomen in het ziekenhuis. Een enthousiaste Florian deelt zijn nieuws met Erik, maar Yvonne heeft haar bedenkingen bij de situatie. Günther Sonnbichler is onderweg naar Bichlheim.

Woensdag 14 februari 2024 - aflevering 4038

Vanessa maakt Günther duidelijk dat ze geen contact meer met hem wil en hij geeft toe dat hij geen goede vader was voor haar. Hij wil het echter goedmaken en vraagt Alfons om een goed woordje voor hem te doen. Markus kan niet geloven dat Eleni niet zijn dochter is en hij is razend op Alexandra omdat ze zo lang tegen hem gelogen heeft. Wanneer hij Christoph tegenkomt, vertelt hij hem dat Alexandra tegen hen beiden heeft gelogen. Robert voelt zich verantwoordelijk voor de ruzie tussen Florian en Erik.



Donderdag 15 februari 2024 - aflevering 4039

Eleni twijfelt of ze er wel goed aan deed om Markus de waarheid te vertellen. Markus weet haar te kalmeren en zegt dat ze voor hem altijd zijn dochter zal zijn. Hij geeft Christoph de schuld van alles. Yvonne wil Greta helpen een man te vinden en ziet in Noah de perfecte kandidaat. Ze heeft geen idee dat de twee al een hele tijd een geheime relatie hebben. Alfons en Hildegard vinden het moeilijk te geloven dat Günther veranderd is.

Vrijdag 16 februari 2024 - aflevering 4040

Günther probeert nog steeds toenadering te zoeken tot zijn dochter, ook al maakt zij hem duidelijk dat ze dat niet wil. Max probeert hem bij Vanessa weg te houden want ze heeft rust nodig. Wanneer Vanessa dan toch te vroeg bevalt, komt het tot een confrontatie tussen Max en Günther. Eleni bezeert haar vinger. Terwijl Leander haar verzorgt, beseft ze hoe hard ze hem mist. Ook Leander kan de sterke band tussen hen niet ontkennen. Werner keert terug naar huis van zijn bezoek aan André in Zuid-Afrika.



