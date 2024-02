Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 5 februari 2024 - aflevering 4031

Leander beseft dat hij alleen maar dokter wil zijn. Maar dan volgt er een aanklacht waardoor hij weer met beide benen op de grond komt te staan. Hij neemt Alfons in vertrouwen. Eleni is verbijsterd door het gedrag van haar ouders en ze roept hen op het matje. Markus vraagt haar om te zwijgen en Alexandra verbiedt haar dochter om zich met de zaak te bemoeien. Greta voelt zich onder druk gezet en ze beledigt Noah. Ze is bang dat een relatie met hem haar carrière zal schaden. Erik merkt dat Werner eenzaam is na het vertrek van André en hij nodigt hem uit voor een wandeling.



Dinsdag 6 februari 2024 - aflevering 4032

Markus heeft het moeilijk om Alexandra met Christoph te zien en hij hoopt nog altijd op een nieuwe kans bij haar. Hij wil met haar praten omdat hij het gevoel heeft dat ze alleen maar misbruik van hem maakt. Noah stelt voor om hun relatie geheim te houden en Greta gaat hiermee akkoord. Maar dat blijkt lastiger dan gedacht. Intussen verhuist Greta naar Gerry's oude kamer. Max is blij met het bezoek van Florian en ze plannen een mannenavond.

Woensdag 7 februari 2024 - aflevering 4033

Leander en Valentina denken na over cadeaus voor het lentefestival. Valentina heeft een idee: Eleni zou kopjes kunnen maken met het logo van het Fürstenhof. Christoph heeft het gesprek tussen Alexandra en Markus opgevangen en hij grijpt naar de fles. Helene wil voor de opening van het restaurant van André naar Zuid-Afrika reizen en heeft zelfs al een ticket geboekt. Maar dan beseft ze hoe bang Vanessa is voor de bevalling en ze besluit te blijven om haar te steunen.



Donderdag 8 februari 2024 - aflevering 4034

Eleni maakt zich zorgen nadat ze Leander gekust heeft. Heeft hij echt wel gevoelens voor haar? Tijdens een visreis beseft Leander dat zijn band met Eleni uniek is. Alexandra is verdrietig en wil haar relatie met Christoph niet opgeven. Markus biedt een troostende schouder aan, maar is geschokt wanneer Alexandra zegt dat ze wil scheiden. Erik denkt na hoe hij Florian kan overtuigen van het plan van Werner. Helene vertelt Max dat Vanessa bang is voor de bevalling. Alfons maakt zich zorgen, hij denkt dat er iets mis is met Hildegard.

Vrijdag 9 februari 2024 - aflevering 4035

Valentina zoekt uitvluchten om bij Noah te kunnen zijn. Ze zegt dat ze paardrijlessen nodig heeft. Maar Noah ziet haar enkel als een goede vriendin en heeft na de les stiekem afgesproken met Greta. Alexandra is bereid om haar aandelen op te geven om, maar Markus doet er alles aan om de scheiding uit te stellen. Christoph is ontroerd door het gebaar van Alexandra. Leander bekent aan Eleni dat hij nog steeds van haar houdt. Vanessa verveelt zich op de eerste dag van haar zwangerschapsverlof.



