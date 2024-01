Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 22 januari 2024 - aflevering 4021

De verdachtmakingen tegen Leander zetten zijn relatie met Eleni onder steeds meer druk. Wanneer hij merkt hoe hard zijn vriendin onder de situatie lijdt, neemt Leander een besluit. André is teleurgesteld omdat zijn broer Werner hem niet wil vergeven. Hij vreest dat hij hem nooit meer zal zien na zijn verhuis naar Zuid-Afrika. Robert moet de catering voor de bruiloft van Shirin en Gerry afzeggen, maar Greta komt tussenbeide om te helpen. Carolin, die terug is van haar reis, kan Vanessa nog steeds niet vergeven.



Dinsdag 23 januari 2024 - aflevering 4022

Eleni geeft haar moeder de schuld van alles en gaat uithuilen bij Valentina. Ook zij kan het gedrag van Leander niet verklaren en dus besluit Eleni terug met hem te gaan praten. Ze verzekert hem dat ze altijd aan zijn zijde zal staan. Shirin kijkt uit naar haar bruiloft en wil graag trouwen in de bruidsjurk van haar moeder. Zij is de jurk echter in Turkije vergeten. Werner wil zich dan toch verzoenen met André en zet de eerste stap. Valentina wil haar shift niet wisselen met Noah zodat hij tijd kan doorbrengen met Greta. Carolin zoekt Max op om hem te bedanken.

Woensdag 24 januari 2024 - aflevering 4023

De grote dag van Shirin en Gerry is aangebroken. Samen met hun gasten vieren ze hun Duits-Turks trouwfeest. Alexandra is blij nu ze zich verzoend heeft met haar dochter en ze probeert Eleni te steunen. Wanneer Noah onverwacht in de keuken verschijnt, probeert Greta te verbergen hoe gelukkig ze is. Werner en Robert willen een barbecue organiseren. Noah en Greta worden overweldigd door hun gevoelens.



Donderdag 25 januari 2024 - aflevering 4024

André pakt zijn spullen voor de verhuis naar Zuid-Afrika en wordt overmand door verdriet. Hij ziet op tegen het afscheid. Een gesprek met Michael en de vriendelijke woorden van de familie Sonnbichler doen hem twijfelen of hij wel de juiste keuze maakt. Shirin en Gerry beleven een leuk trouwfeest en brengen de nacht door in de prinselijke suite. Noah vraagt Greta ten dans en ze beleven een romantisch moment samen. Markus stelt voor om de scheiding uit te stellen, in het belang van hun bedrijf.

Vrijdag 26 januari 2024 - aflevering 4025

De aantijgingen blijven zwaar wegen op Leander. Wanneer hij een verklaring moet afleggen bij de politie, begint hij meer en meer aan zichzelf te twijfelen. Na een slapeloze nacht neemt hij een beslissing. Alexandra gaat akkoord met Markus: de scheiding wordt uitgesteld. Eleni stelt zich hier vragen bij en ook Christoph is niet enthousiast. André vertelt Robert dat hij toch niet kan vertrekken. Lale's late geschenk voor Gerry en Shirin zorgt voor verwarring bij Yvonne.



