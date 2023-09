Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 25 september 2023 - aflevering 3936

Nadat hij heeft gedroomd dat Shirin weer kan zien, gelooft Gerry nog meer in haar genezing. Helene vertelt Shirin dat Gerry wel vaker dromen heeft die uitkomen, maar Shirin is toch heel nerveus wanneer het verband van haar ogen gaat. Vanessa is helemaal in de war na de kus met Carolin. Ze wil weten wat ze nu precies voelt en stelt Carolin voor om op een geheime date te gaan. Een verliefde Josie aanvaardt het huwelijksaanzoek van Paul en ze heeft al de perfecte locatie in gedachten.



Dinsdag 26 september 2023 - aflevering 3937

Michael vertelt Shirin dat haar ogen niet genezen zijn. Ze is er kapot van, maar probeert toch om samen met Gerry de draad weer op te pikken. Na een opmerking van Erik wil ze koppig alleen haar weg naar het Fürstenhof vinden, maar ze brengt zichzelf hiermee in gevaar. Vanessa voelt zich overweldigd door haar gevoelens voor Carolin. Josie is nog steeds op zoek naar het perfecte ingrediënt voor de pralines. Hildegard brengt haar op een idee.



Woensdag 27 september 2023 - aflevering 3938

Eleni wil nog steeds dat haar ouders zich verzoenen. Tot ieders verbazing keert Marcus terug naar het Fürstenhof. Hij hoopt Alexandra terug voor zich te kunnen winnen. Shirin is moedeloos na een lastige wandeling. Valentina slaagt erin om haar op te peppen. Erik staat er financieel niet goed voor en kan de huur voor de trouwlocatie van zijn dochter niet betalen.



Donderdag 28 september 2023 - aflevering 3939

De chocoladewedstrijd komt dichterbij en André heeft er zin in. Om de avond voor de wedstrijd beter te kunnen slapen, geeft Helene hem slaappillen. Na haar mislukte wandeling wijkt Gerry niet meer van Shirins zijde. Zij voelt zich hierdoor opgesloten. Vanessa vindt de kinderwagen waarmee Max haar wil verrassen op hun bruiloft.



Vrijdag 29 september 2023 - aflevering 3940

Markus blijft Alexandra chanteren, maar ze wil toch nog een nacht samen met Christoph doorbrengen. Iedereen is geschokt nu de fraude van Josie en André tijdens de chocoladewedstrijd aan het licht is gekomen. Josie is erg teleurgesteld want ze had het prijzengeld goed kunnen gebruiken. André's opmerking over Helene zet Max aan het denken. Hij wil van zijn moeder weten wat André hiermee bedoelde.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

