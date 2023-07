Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 24 juli 2023 - aflevering 3890

Nina vraagt aan Henning of hij met haar wil meekomen. Constanze maakt zich zorgen over haar neef en vreest dat hij door zijn verliefdheid niet helder kan denken. Ze schakelt een privédetective in. Hoewel ze weet dat ze Erik hiermee zal kwetsen, wil Josie toch op zoek gaan naar haar biologische vader. Ze komt voorlopig niet verder dan zijn naam, maar ze weet niet dat Erik informatie voor haar achterhoudt. Carolin en Michael helpen Max en Vanessa met de voorbereidingen van hun huwelijk. Robert komt terug uit Italië met droevig nieuws.

Dinsdag 25 juli 2023 - aflevering 3891

Erik houdt informatie achter voor Josie over haar biologische vader, maar hij worstelt met zijn geweten. Henning probeert Nina duidelijk te maken dat hij niets te maken heeft met het onderzoek dat Constanze naar haar doet. Wanneer Nina hem niet wil geloven, dwingt hij Constanze om de waarheid te vertellen. Michael en Carolin vieren hun verloving. Vanessa en Max beseffen intussen hoe duur alles is. Max stelt Michael voor om een dubbel huwelijk te organiseren. Robert reageert zijn frustratie uit op het keukenpersoneel. André probeert met hem te praten.



Woensdag 26 juli 2023 - aflevering 3892

Josie is teleurgesteld in Yvonne en Erik, maar ze besluit hen toch te vergeven. Desondanks is ze zwaar onder de indruk van de situatie en ze is blij dat Leon haar opvangt. Hij helpt haar brainstormen over een nieuwe chocoladecreatie. Nina en Henning verzoenen zich en ze reizen samen naar haar wijngaard. Constanze is daar niet blij mee, ze vreest dat Nina Henning zal kwetsen. Erik is op zoek naar een nieuwe baan zodat hij Josie kan blijven ondersteunen. Helene wil de taart voor het dubbele huwelijk bakken, maar daar is André het niet mee eens.

Donderdag 27 juli 2023 - aflevering 3893

Henning vertelt Constanze dat hij wil investeren in de wijngaard van Nina en dat hij naar daar wil verhuizen. Constanze schrikt en vreest dat hij een overhaaste beslissing neemt. Wanneer ze echter ziet hoe gelukkig ze zijn samen, draait ze bij en ze organiseert een afscheidsfeestje. Om het vertrouwen van de Saalfelds terug te winnen, gooit Alexandra het over een andere boeg. Gerry heeft iets bedacht voor het dubbele huwelijk: hij wil varkentje Chantal trainen zodat zij de ringen kan dragen.



Vrijdag 28 juli 2023 - aflevering 3894

Alexandra is aangenaam verrast wanneer Christoph de vertrouwelijke informatie niet doorgeeft aan Robert. Ze grijpt de kans om hem te overtuigen om het Fürstenhof te verbouwen. Constanze vertelt Paul dat ze een baan in Londen heeft aangenomen, ze wil dat hij met haar meegaat. Paul voelt zich verscheurd. Leon nodigt Josie uit voor een date in München. Ze is in de war door het kledingadvies van Yvonne en besluit met haar te gaan shoppen. Tijdens het oefenen voor zijn rijexamen herinnert Gerry zich niets meer.

