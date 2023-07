Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 10 juli 2023 - aflevering 3880

Christoph heeft een visioen waarin hij ziet hoe tevreden Ariane is met zijn nederlaag. Hij beseft hierdoor dat het belangrijk is dat de Saalfelds blijven samenspannen en gaat akkoord met het voorstel van Werner. Maar dan duikt Alexandra Schwarzbach op. Erik is er kapot van wanneer hij het resultaat van de vaderschapstest onder ogen krijgt. Hij gaat de confrontatie aan met Yvonne. Zij is geschokt, want zij heeft altijd gedacht dat Erik de vader was. Werner vertrouwt het project voor kunstenaars in nood toe aan Max.

Dinsdag 11 juli 2023 - aflevering 3881

Max geeft eindelijk toe dat hij zijn politieke carrière niet wil voortzetten. Vanessa is teleurgesteld, maar Hildegard begrijpt hem. Na een gesprek met Alfons beseft Vanessa dat ze ongelijk had en ze plant een romantische verrassing voor Max om het goed te maken. Alexandra zegt dat ze toevallig in de buurt van het Fürstenhof was, maar Werner vertrouwt de zaak niet. Michael wil een rustige avond alleen met Carolin doorbrengen, maar dat lijkt niet te lukken. Erik kan het niet over zijn hart krijgen om Josie de waarheid te zeggen.

Woensdag 12 juli 2023 - aflevering 3882

Met André, Robert en Hildegard als jury bereidt Josie de chocoladewedstrijd voor. Alexandra probeert Christoph nog steeds om haar vinger te winden en ze vraagt hem om haar een rondleiding te geven in het Fürstenhof. Vanessa is dolblij wanneer Max haar huwelijksaanzoek aanvaardt en al gauw wordt er een verlovingsfeest gepland. Hildegard betrapt Michael en Carolin in de pianobar en ze schamen zich diep.

Donderdag 13 juli 2023 - aflevering 3883

Josie en Leon gaan wandelen en ontmoeten een imker die hen alpenrozenhoning verkoopt. Josie laat zich inspireren door de smaak en heeft een idee voor een nieuwe praline. Wanneer ze later zonder Leons medeweten de imker terug opzoekt, blijkt iemand zijn ganse voorraad honing opgekocht te hebben. Werner en Robert zijn niet blij met de aanwezigheid van Alexandra in het Fürstenhof.

Vrijdag 14 juli 2023 - aflevering 3884

Josie ontdekt dat Leon alle honing heeft opgekocht en beschuldigt hem ervan haar idee gestolen te hebben. Leon slaagt erin haar van zijn onschuld te overtuigen, maar Josie wil er een wedstrijdje van maken. Gerry is vastbesloten om zijn rijbewijs te halen en is blij dat Shirin hem daarbij steunt. Max heeft hier zijn twijfels over, maar Gerry wil zijn plan niet opgeven.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

