Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

Maandag 5 juni 2023 - aflevering 3855

Rosalie is teleurgesteld dat Michael de nieuwe job verkiest boven hun reis naar Nieuw-Zeeland. Hierdoor begint ze opnieuw aan hun relatie te twijfelen. Ze denkt erover Raphael te bellen. Paul wil Josie niet kwijt, maar zij blijft bij haar standpunt: ze kan hem niet meer vertrouwen. Christoph maakt zich zorgen over de uitkomst van het proces en hij bespreekt de strategie met Werner. Ariane heeft vertrouwen en verzekert Christoph dat ze snel weer vrij zal zijn.

Dinsdag 6 juni 2023 - aflevering 3856

Hoewel Rosalie zich goed voelt bij Michael, voelt ze zich toch ook schuldig en ze besluit afstand te nemen. Wanneer ze thuiskomt, vraagt Michael waar ze de hele avond was. Robert arriveert voor het proces van Ariane. Werner wil dat hij getuigt, zodat Ariane veroordeeld wordt en Robert en Lia kunnen terugkeren naar het Fürstenhof. Robert ziet dat niet zitten en vertrouwt op de rechter. Constanze klampt zich vast aan Paul.

Woensdag 7 juni 2023 - aflevering 3857

Het proces van Ariane is begonnen en het ziet ernaar uit dat het psychiatrisch verslag de rechter zal overtuigen van haar onschuld. Rosalie vertelt Michael dat ze met Raphael heeft geslapen. Michael is er kapot van en zoekt troost bij André. Hij probeert Michael duidelijk te maken dat alles begonnen is met zijn gevoelens voor Carolin. Michael wil de waarheid echter niet onder ogen zien. Max krijgt bevestiging van het trainingskamp, maar merkt dan dat Vanessa jarig is op de dag van zijn vertrek.

Donderdag 8 juni 2023 - aflevering 3858

Om te voorkomen dat Erik getuigt, vraagt Ariane haar handlanger Orlow om Josie te ontvoeren. Vanessa vindt het jammer dat Max haar verjaardag mist door het trainingskamp, maar neemt hem niks kwalijk. Michael geeft Rosalie de kans om alles uit te leggen. Ze benadrukt dat ze enkel van hem houdt en dat ze spijt heeft. Michael twijfelt, maar besluit hun relatie toch een kans te geven.

Vrijdag 9 juni 2023 - aflevering 3859

Paul en Constanze genieten van hun tijd samen en het komt bijna tot een kus. Net nu Josie heeft besloten om haar relatie met Paul een nieuwe kans te geven. Op het verjaardagsfeestje van Vanessa merkt Gerry dat Merle graag op reis zou gaan en hij besluit een reis naar Ierland te boeken. Michael beseft dat Rosalie en Raphael een sterke connectie hebben. Hij wil haar geluk niet in de weg staan en besluit haar los te laten.

