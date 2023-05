Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 29 mei 2023 - aflevering 3850

Zelfs na hun nacht samen wil Yvonne zich niet aan Erik binden. Werner denkt dat Josie achter de diefstallen uit de keuken van het Fürstenhof zit, en hij stuurt haar naar huis. Josie vraagt André om Werner de waarheid te vertellen. Henning is geschokt dat Shirin het wil uitmaken, ook al heeft Gerry haar afgewezen. Gerry weet echter niet of zijn keuze voor Merle wel de juiste is. Rosalie wordt aan Raphael herinnerd en ze kan niet vergeten dat hij ervan overtuigd is dat ze voor elkaar gemaakt zijn.

Dinsdag 30 mei 2023 - aflevering 3851

Henning gelooft niet dat Shirin en Gerry een toekomst hebben samen. Gerry besluit echter zijn hart te volgen en voor Shirin te kiezen. Maar dan duikt Merle op. Constanze voelt zich beter en ze wil Paul verleiden met een etentje bij kaarslicht. Paul heeft het moeilijk met de situatie en hij wil een beslissing nemen. Yvonne ergert zich aan Erik en ze gaat met Christoph praten. Ze vertelt hem dat Erik niet kan verdragen dat ze samen zijn en daarom leugens probeerde te verspreiden. Rosalie en Michael willen in hun relatie investeren.

Woensdag 31 mei 2023 - aflevering 3852

Paul wil Constanze de waarheid over hem en Josie bekennen. Constanze denkt dat Paul haar wil dumpen en ze doet alsof haar gezondheidstoestand plots verslechterd is. Gerry kan niet liegen tegen Merle en hij vertelt haar dat Shirin zijn grote liefde is en dat hij bij haar wil zijn. Merle stort in. Rosalie heeft het telefoonnummer van Raphael teruggevonden en weet nu niet wat gedaan. Alfons laat zijn bloed controleren op allergieën.

Donderdag 1 juni 2023 - aflevering 3853

Constanze bedenkt een plan om Paul terug voor zich te winnen. Shirin is er kapot van dat Gerry voor Merle heeft gekozen. Ze zoekt steun bij Josie, die vindt dat ze moet vechten voor haar geluk. Nu haar relatie met Michael lijkt op te bloeien, probeert Rosalie Raphael te vergeten. Michael vertrouwt het echter niet en ze krijgen ruzie.

Vrijdag 2 juni 2023 - aflevering 3854

Josie is razend wanneer ze Paul in het bed van Tatjana aantreft. Hoewel Paul zich niets meer herinnert, verzekert hij Josie dat er niets gebeurd is. Het plan van Constanze werkt, want Josie kan hem niet vergeven. Nu de verzoening met Michael op niks is uitgedraaid, probeert Rosalie het nummer van Raphael opnieuw te achterhalen. Intussen wordt Michael uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek in München. Maar als hij de job wil, zal hij de droomreis naar Nieuw-Zeeland moeten annuleren.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op VTM GOLD.

