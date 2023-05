Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 22 mei 2023 - aflevering 3845

Ariane wordt in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis nadat ze een pil heeft genomen die in haar Bijbel verstopt zat. Josie slaagt er net in om de taart met het verkeerde etiket te vernietigen. Na de bekentenis van Rosalie zet Michael Raphael op zijn plaats en hij eist dat hij vertrekt. Ook Rosalie wil vechten voor haar relatie, maar Raphael wil niet zomaar opgeven. Ondanks de aanmoedigingen van Alfons, is Gerry erg nerveus over de fotoshoot.

Dinsdag 23 mei 2023 - aflevering 3846

Ariane probeert vermomd als politieagent te ontsnappen uit het ziekenhuis. Michael probeert haar tegen te houden, maar ze gijzelt Carolin en kan zo toch vluchten. Gerry kan Shirin overtuigen om een paar testfoto?s te laten maken en ze wordt meteen ingeschakeld als model. Wanneer Gerry ontdekt dat hij en Shirin een verliefd koppel moeten spelen voor de camera, is hij bang om Merle pijn te doen. Josie voelt zich slecht omdat Shirin door haar moet liegen tegen Henning.

Woensdag 24 mei 2023 - aflevering 3847

Michael weet Ariane te overtuigen om Carolin vrij te laten en hij neemt haar plaats in als gijzelaar. Michael probeert Ariane te overmeesteren, maar ze zet hem buitenspel met een taser. Gerry en Shirin gaan akkoord met de plannen van de fotograaf en ze kussen elkaar voor de camera. Henning is daar niet zo blij mee. Josie beseft dat afstand nemen van Paul de beste beslissing was en ze plant een dagje uit met Yvonne.

Donderdag 25 mei 2023 - aflevering 3848

Constanze en Henning willen weten of Josie en Paul een affaire hebben en ze proberen hen in de val te lokken. Ariane wordt gearresteerd en Michael wordt naar het ziekenhuis gebracht. Carolin is onder de indruk van wat Michael voor haar gedaan heeft en ze vertelt hem dat ze van hem houdt. Werner ontdekt dat de nieuwe aandeelhouder, Alexandra Schwarzbach, een ex-vriendin van Christoph is. Erik gaat Ariane opzoeken in de gevangenis.

Vrijdag 26 mei 2023 - aflevering 3849

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag rond 18.00 uur op VTM GOLD.

