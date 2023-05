Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe'! - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 15 mei 2023 - aflevering 3840

Werner is geïrriteerd, maar Christoph kan hem toch ompraten in verband met de deal. Josie is onzeker en wil niet naar de fotoshoot voor de medewerkers zodat er foto's van hen op de website geplaatst kunnen worden. Shirin geeft haar een make-over en dat geeft Josie meer zelfvertrouwen. Paul wil zijn belofte om Constanze bij te staan niet breken, maar krijgt het moeilijk wanneer hij Josie ziet. Rosalie ziet hoe Michael Carolin probeert te kussen en bedenkt een plan.

Dinsdag 16 mei 2023 - aflevering 3841

Na een nacht samen zijn Paul en Josie er zeker van dat ze samenhoren, maar ze besluiten hun relatie toch nog geheim te houden. Rosalie's plan om Michael jaloers te maken met Raphael lukt. Michael beseft dat zijn gevoelens voor Carolin zijn relatie met Rosalie in gevaar brengen en hij wil beter zijn best doen. Max en Vanessa zijn de hut ingetrokken. Vanessa wil Hildegard bedanken met een bos bloemen. Shirin vindt de foto van Gerry, die gemaakt is tijdens de fotoshoot, zo leuk dat ze hem heeft ingelijst. Henning stelt zich hier vragen bij.

Woensdag 17 mei 2023 - aflevering 3842

Josies praktijkexamen komt eraan en Yvonne wil haar dochter verrassen met een etentje. Wanneer Eric autopech heeft en het feestje dreigt te missen, gaat Yvonne hem ophalen met de fiets. Josie maakt zich zorgen over haar relatie met Paul en kan zich daardoor niet concentreren op haar examen en maakt een fout. Maar dan duikt Paul op met een geluksbrenger. Shirin verrast Gerry met het nieuws dat het modellenbureau hem wil boeken. Max heeft zo zijn twijfels en wil zijn broer beschermen. Rosalie maakt Raphael duidelijk dat hij moet vertrekken.

Donderdag 18 mei 2023 - aflevering 3843

Michael beseft waarom Rosalie Raphael heeft ingehuurd. Hij besluit de confrontatie niet aan te gaan, maar wil werken aan hun relatie. Hij weet echter niet dat Raphael Rosalie overhaald heeft om te gaan picknicken. Wanneer hij dit toch ontdekt, krijgen ze ruzie en Rosalie zoekt troost bij Raphael. Erik verklaart Yvonne zijn liefde, maar zij neemt hem niet serieus. Op het feestje van Josie merkt Shirin dat er iets gaande is tussen haar en Paul en ze vraagt uitleg. Vanessa hoopt op een leuke avond met Max, maar dan gaat het regenen en het dak lekt.

Vrijdag 19 mei 2023 - aflevering 3844

Michael geeft zichzelf de schuld van de ruzie met Rosalie en besluit meer tijd voor haar vrij te maken. Hij plant een reis samen en net wanneer hij haar hiermee wil verrassen, komt Rosalie met een bekentenis. Op aandringen van Werner stemt Erik toe om Ariane in de gevangenis op te zoeken. Hij probeert zo informatie over de nieuwe aandeelhouders te ontfutselen. Ariane is bereid om zijn vragen te beantwoorden, op voorwaarde dat hij haar bijbel brengt. Constanze wil Paul bedanken met een picknick.

